“No me daba la vida”: Claudia López recordó el duro momento de la pérdida de su bebé

En enero del 2021 se conoció noticia sobre la pérdida del bebé que la alcaldesa de Bogotá Claudia López esperaba junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

La situación se dio a conocer días después de que suspendiera sus vacaciones junto a la congresista, tema que desató muchas críticas en ese entonces porque los opositores y varios ciudadanos argumentaron que era “inoportuno” tomarse unos días en medio de la pandemia.

En de Par en Par, la mandataria reveló detalles de los difíciles momentos que vivió tras la pérdida de su bebé.

“Todos los días de mi vida me levanté por lo menos a las 5:00 de la mañana, y trabajé, por lo menos, hasta las 10:00 de la noche, sin problema; solo un día no fui capaz de volver a la oficina, el día que fuimos al médico y perdimos al bebé. No me dio el alma, no pude”, mencionó la alcaldesa.

Según contó López, al día siguiente regresó a sus labores como a funcionaria, sin embargo, no estuvo completamente conectada con su cargo: “trabajé todos los días, pero estuve desconectada y eso me costó en mi valoración, en mi popularidad porque la gente dijo que estaba pérdida, porque no tenía alma, no me daba la vida”.

“Le dije a todos los secretarios que me ayudaran a explicar todo lo que hubiera que explicar porque yo estaba en un duelo, tengo el alma rota, de cada cosa que haga voy a terminar llorando y pues eso no es lo que ciudad necesita. Yo tenía derecho a tener ese dolor y tragedia, pero mi ciudad necesitaba liderazgo, y en ese momento no podía transmitir eso delante de una cámara”, añadió.

La mandataria reveló que cuando se dio el paro del 2021 tuvo que reconectarse completamente con su administración, “ahí estuve y de ahí para adelante no volví a pasar por una situación tan difícil”.

“En el caso de mi bebé me fui de vacaciones porque había quedado embarazada (Angélica) creí que podía tomarme unos 5 días para consentir a Angélica, volvimos a los 2 días y a los 22 días perdimos al bebé, es demasiada presión y si algo necesita un embarazo es tranquilidad”, dijo la alcaldesa Claudia López.