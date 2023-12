Finalizando 2023, alcalde de Cartagena entrega millonario contrato para superar pobreza

Cartagena

Lo que el alcalde de Cartagena, William Dau, tanto cuestionó al inicio de su gobierno, contratación con entidades sin ánimo de lucro, se dio finalizando su mandato.

la Administración Salvemos Juntos a Cartagena le entregó un regalo de fin de año al polémico alcalde de la localidad virgen y turística, Andy Reales Arroyo, autorizándolo a contratar por el orden de tres mil ciento ochenta y cinco millones de pesos ($3.185.103.817) capacitaciones en emprendimiento y competencias laborales, además de creación de unidades productivas familiares de personas en condición de pobreza.

El cuestionado contrato de suministro se efectúo a pocos días de finalizar el año 2023, tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre, con la entidad sin ánimo de lucro identificada por la Alcaldía Local 2 como Grupo Ingeniuos.

“El contrato está en los preliminares para su ejecución, está en los preparativos; Ingenius es una empresa con vasta experiencia en temas de ejecución, bastante idoneidad, no veo porque me están llamando por este contrato, no entiendo porque tanta bulla al respecto”, le expresó a W RADIO el representante del grupo Ingenius, quien al atender el llamado aseguró llamarse José.

Puntualizó, “es un contrato que está en preparativos, apenas está en fase de elaboración, no tengo porque dar detalles, si hubiese algo malo al respecto, algún incumplimiento; ni siquiera sea ejecutado, no se porque tanta bulla, tantas llamadas. si yo veo que no es adecuado yo desistiré”.

W RADIO conoció que el contrato se ejecuta tras la declaratoria de calamidad pública, por las condiciones de riesgo para la ciudadanía a causa de fuertes lluvias, que hizo el alcalde mayor de Cartagena William Dau, a principios del mes de noviembre.

“La Alcaldía Local 2 de la Virgen y Turística en aras de mitigar la urgencia manifiesta creara unidades productivas en aras de mitigar la pobreza extrema; la declaración de urgencia manifiesta es del todo un evento que origina la utilización de la modalidad de contratación directa de manera restrictiva; una vez que la administración local gestionó los recursos e incorporó al fondo de desarrollo local, procede a suscribir el siguiente contrato de suministro: ejecutar las acciones que permitan desarrollar generación de ingresos emprendimiento y empresarismo como asistencia social en las familias en condición de pobreza extrema de la localidad de la virgen y turística”, detalla el contrato amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal de 19 de diciembre de 2023.

Ante la controversia que generó en la ciudad la adjudicación de este contrato el exsecretario de planeación, Franklin Amador, señalado de haber dado el SÍ para la aprobación del millonario recurso, aseguró que verificó y viabilizó el gasto que esta inscrito en un proyecto alineado con el plan de desarrollo. Puntualizó que los recursos son susceptibles de orientar ese gasto y que había saldo suficiente.

“Planeación verifica el cumplimiento de esos criterios o esas condiciones, nuestra competencia es poner un visto bueno al tema del gasto, no somos ordenadores de gasto, no contratamos, no intervenimos en el aspecto contractual. su problema político que tenga el señor Andy Reales con la clase política no son mi competencia y no me interesa”, le dijo a W RADIO Franklin Amador.

Aseguró, “mi única responsabilidad en planeación, entre otras cosas, es revisar las solicitudes de disponibilidad presupuestal, si se cumplen los criterios nuestro deber es viabilizar y que continúen su proceso; nuestra función después es verificar que lo que se viabilizó se cumplió y hacerle seguimiento”.

“Cuando la solicitud llega nosotros no tenemos ni idea de quien es el contratista, lo único que sabemos es el monto de los recursos del proyecto y la modalidad de contratación. En los estudios previos la modalidad de contratación que ellos nos informan es que van a suscribir un convenio, pero no sabemos nunca a quien van a contratar, lo único que decimos es ese gasto si es susceptible de realizarse por inversión con determinados recursos”, explicó.

Concluyó, “cada uno que responsa en el marco de su competencia, no había ninguna razón para que no viabilizáramos esa solicitud, el ordenador del gasto responde por su contratación. Cuando se le incorporaron los recursos del re aforo siempre que se incorpora el recurso o se modifica el presupuesto debe actualizar los proyectos, como dos o tres veces lo hicieron mal y lo devolvimos, luego que se les viabilizó el proyecto hicieron la solicitud de CDP y se las devolvimos tres veces; solo el lunes o martes radicaron tres veces la solicitud y tres veces se le rechazó, no había ninguna razón para que nosotros no viabilizáramos eso”.

W RADIO contacto en reiteradas ocasiones alcalde local Andy Reales Arroyo, pero como ha ocurrido durante todo su periodo de gestión fue imposible establecer comunicación con el abogado.

En Cartagena piden a los órganos de control estar atentos a esta contratación, lideres y veedores insisten que los recursos no se pueden mal gastar en una de las localidad más pobres de la capital de Bolívar, donde pretenden entregar 525 kits de formación por valor de $45.675.00, conformado por una Agenda pasta dura, lapicero con imagen del proyecto, tula con imagen del proyecto y carnet.

También entregaran 525 certificaciones de formación en competencias, por valor de $ 10.500.000; 525 camisetas con información del proyecto, por $ 31.500.000; 550 Refrigerios empacados; sándwich de pan árabe tipo Cubano con pollo, queso mozzarella, Lechuga rizada tomate y cebolla blanca En rodajas; Jugo natural 14 oz con leche empacado y Sellado y ensalada de frutas) - Botella de Agua, por $ 11.000.000.

Imprimirán 525 estudios para desarrollo de unidades productivas, por $ 57.750.000; entregaran 525 insumos para fortalecimiento de unidades productivas y Certificación en nuevas competencias laborales, por el orden de 3.011.478.817; además pautaran en medios de comunicaciones digitales, radiales y prensa escrita, por valor de $4.000.000 cada publicidad.

Con este proyecto y a pocos días de finalizar el 2023, el alcalde local Andy Reales Arroyo, con la venía del Alcalde William Dau, espera superar la pobreza y la desigualdad en la localidad virgen y turística.

Esta localidad está conformada por 38 barrios, varios colindan con la Ciénaga de la Virgen entre esos están Fredonia, Olaya en sus sectores de Playa Blanca, Zarabanda, La Puntilla, Progreso, Central, Ricaurte, 11 de noviembre y Rafael Núñez; República de Líbano, Boston, La Candelaria, la Esperanza y La María. La pobreza extrema está a flor de piel y las comunidades aseguran no querer capacitaciones.