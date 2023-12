SIC multó a Finsocial por cobrar $87 millones adicionales a persona que pidió prestamo

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Finsocial por $58 millones por publicidad engañosa y faltas en la idoneidad de la calidad de un crédito, pues a una docente que pidió un crédito de libranza de $24 millones y le cobró $87 millones por costos adicionales que nunca explicó.

Esto tras las denuncias que se hicieron en La W desde agosto de este año en el que varias personas expresaron inconformidades por cambios unilaterales y falta de explicaciones en las condiciones de los créditos de libranza y libre inversión para profesores y pensionados del sector público.

El caso específico de la sanción consiste en que en 2021 Carmen Cecilia Lora Carrascal, docente orientadora y quien trabaja en zona rural de San Pedro de Urabá, Antioquia.

“Me di cuenta un año después, cuando solicité un certificado de deuda, que me aparecía el doble del valor que yo había solicitado del crédito, para mí fue algo muy impactante. Me dije no puedo permitir que esto me pase”, aseguró la docente.

Además de los pagos mensuales al crédito, producto de los descuentos por nómina, la profesora hizo un abono a capital de $15 millones.

“Yo tenía la completa certeza de que mi deuda estaba cancelada, pero ellos me seguían descontando los mismos $725.000 pesos de la cuota y me continuaba apareciendo una deuda superior a lo que debía. Cuando recibo el certificado de deuda, me enloquecí, lloré mucho, entré en una situación muy difícil y empecé a buscar apoyo de mis familiares. Ellos me dieron información para buscar en internet una entidad del Estado que me defendiera de lo que Finsocial estaba haciendo conmigo”, precisó la señora Lora Carrascal.

Por estos hechos, la SIC le ordenó a Finsocial reliquidar el crédito y hacer la devolución del dinero que se haya pagado de más, al tiempo que ordenó notificar a la pagaduría de la secretaría de Educación la suspensión de los descuentos por nómina hasta que sea reliquidada la obligación.

Pero además Finsocial reconoció que la forma como tramitó el crédito de la docente es la misma que usa para otros clientes.