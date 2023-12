JEP ordenó arrestar a gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, por incumplimientos

W Fin de Semana conoció en primicia que, además de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenara el arresto de los directivos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda y Germán Carlosama, también solicitó el arresto, por dos días, del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, por incumplimiento a órdenes judiciales.

Esta decisión sobre los directivos del MinInterior se dio al encontrar que persiste el incumplimiento de la dirección encabezada por Castañeda en la entrega de la política pública para la intervención de cementerios en todo el país ni el plan de abordaje de los camposantos que tienen inhumados cuerpos no identificados e insinuó, según la Sección, que entregaría lo ordenado apenas el 30 de abril de 2024.

En entrevista con W Fin de Semana, el magistrado Raúl Sánchez de la sección de Ausensia de Reconocimiento, aseguró que las órdenes de arresto se tomaron porque esta cartera estaría incumpliendo con las responsabilidades frente al manejo de las políticas de desaparición forzada y protocolos con comunidades indígenas.

“Eso fue lo que encontró la Ausencia de Reconocimiento, esta tiene una serie de trámites de medidas cautelares que propenden por la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado, en ese orden de ideas trabajamos de la mano de las víctimas, pero el Ministerio del Interior no está sintonizado con esa búsqueda”, señaló el magistrado.

Así las cosas aseguró que “al no ser cumplidas las órdenes la sección hace un análisis garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa para que nos expliquen por qué no han cumplido con los requerimientos”.

En cuanto a la orden de arresto al gobernador de Caldas, el magistrado Sánchez, señaló que observaron negligencia por parte del funcionario público.

“Nosotros hemos hecho un corte de cuentas con los mandatarios locales y hemos observado esa inacción y negligencia por parte de los servidores públicos, siendo su función justamente cumplir con los mandatos constitucionales y legales que le corresponden (...) encontramos que desafortunadamente el señor gobernador de Caldas incumplió con las órdenes dadas por la Jurisdicción. Con base en eso ordenamos el arresto y la compulsa de copias a Procuraduría para que investigue la inacción u omisiones por este funcionario”, puntualizó.

¿Cuáles fueron las omisiones del gobernador?

De acuerdo con lo señalado por el magistrado, se trata de trámites que pueden llevar de a cuatro a cinco años, y de ahí se derivan algunas órdenes como de atención y reparación de las víctimas, “se dio la orden, pero no se obtuvo respuesta. Le dimos la oportunidad a las personas de explicar cuál es la labor y nuevamente no hubo respuesta; volvimos a requerir y justo ahí notamos que no había ningún tipo de actividad por parte de los mandatarios”.