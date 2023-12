Petro responde a críticas de la senadora Cabal por violencia en el país

A través de su cuenta de X, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal cuestionó el anuncio del presidente Gustavo Petro que afirma que el refuerzo de la política de seguridad en el país iría de la mano de la inteligencia. La senadora aseguró que el Gobierno “destruyó la moral de la fuerza pública; desarticulada por despidos y paranoia, por irrespeto a la jerarquía militar y policial, más la escasez de hombres en armas, la ausencia de apoyo tecnológico y la no erradicación de la coca. Conclusión, ustedes ingeniaron la fórmula perfecta para que haya más violencia”.

Ante esto, el mandatario de los colombianos respondió asegurando que la política de seguridad del país ya no va encaminada a felicitar por los muertos o los “positivos” sino por garantizar la vida.

“Mi estimada senadora Cabal, la moral de la fuerza pública se agranda cuando rescata niños de la selva con vida, cuando no recibe ordenes de bombardearlos, cuando ya no los procesan por recibir órdenes de civiles que los premian por bajas. Cuando la juventud en sus tropas recibe más educación y mejor remuneración. Cuando ve que se retira a sus mandos corruptos.Cuando la seguridad se mide en vidas y no en muertos”, dijo el mandatario.