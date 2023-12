Contraloría de Cartagena con déficit financiero, poco personal y herramientas laborales

Cartagena

La Contraloría de Cartagena finaliza el año con un déficit financiero de aproximadamente mil millones de pesos, con poco personal y pocas herramientas laborales para el desarrollo de su misionalidad.

“Muy golpeada con un déficit financiero que trae desde hace mucho tiempo, la Contraloría tiene un tema muy particular y es que todavía tiene cesantías retroactivas, lo que hace que el tema presupuestal sea más complejo aun teniendo en cuenta que los salarios aumentan mucho más de lo que aumenta el presupuesto anual de la Contraloría”, le dijo a W RADIO la contralora distrital, Ángela María Cubides González.

Indicó que, “en este momento la idea es garantizar los recursos, todo el tema de nómina y seguidamente ir acomodando el tema del déficit para irlo mermando, tenemos un déficit de más o menos mil millones de pesos”.

“Es una entidad que lleva demasiados años sin un ordenador del gasto en propiedad, eso afecta, el tema de que no tengan a alguien que se coloque la camiseta y tenga amor por su entidad; no es lo mismo que tú estés encargado a que estés en propiedad, esto ha hecho que la entidad se vea muy afectada. La idea es no mirar hacia atrás sino hacia adelante, que podemos proponer traigo ideas nuevas, quiero aplicarle muchísimo al tema de participación ciudadana, quiero que la comunidad nos reconozca, nos respete y valore su entidad de control como tal”, puntualizó Ángela Cubides.

Sobre el recaudo de los procesos de responsabilidad fiscal señaló que es un tema complejo, por que el presunto responsable por lo regular cuando se le inicia las medidas cautelares no tienen nada, “entonces recaudar dinero así es complejo, de igual manera la entidad ha recaudado más de mil millones que se remiten al Distrito y hay una buena laboral en medio de todas las pocas herramientas que tiene, porque aquí faltan computadores, tenemos un déficit en el tema de poco personal respecto a la cantidad de trabajo; todo eso afecta un poco el desarrollo del ejercicio del control fiscal, pero vamos haciendo la tarea bien”.

La controlara fue enfática en decir que se ganó su posición a pulso, indicó que se encuentra en periodo atípico, “son dos años más o menos los que nos que dan ya a partir del 31 de diciembre, normalmente los contralores duran 4 años pero en este caso como el proceso del concurso fue tan demorado entré a mitad de periodo.

Cubides González dio a conocer que, en este momento se encuentran proceso auditor que arrojarán informes finales de control fiscal.

“Se que va a generar muchas cosas que hablar positivas para la Contraloría, para que empiecen a reconocernos y darnos el valor que nos corresponde”, aseveró.

Concluyó, “apenas se notifique el informe final tenemos hallazgos, a partir de allí podemos dar un pequeño adelanto porque son procesos que tienen reserva cuando sale responsabilidad fiscal”.