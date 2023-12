Linda Caicedo, la quinta mejor jugadora del mundo, según la IFFHS

Linda Caicedo, durante su participación en el Mundial Sub-17 de la India. (Photo by Joern Pollex - FIFA/FIFA via Getty Images) / Joern Pollex - FIFA

El año de Linda Caicedo ha sido muy bueno desde el inicio, cuando fichó al inicio de la temporada por el Real Madrid de España. La nacida en Candelaria, Valle del Cauca, también fue parte fundamental en la histórica actuación de la Selección Colombia femenina, llegando a cuartos de final del Mundial.

Caicedo, de tan solo 18 años, es una de las finalistas para el premio The Best de la FIFA, a la mejor futbolista del 2023, junto a las españolas, Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso. Pero este no ha sido la única distinción para la atacante.

La Federación Internacional de Historia y Estadística(IFFHS), reconoció a Linda Caicedo como la quinta mejor futbolista de la temporada, con 35 puntos. Por delante de la vallecaucana, solo se encuentran, Jennifer Hermoso, Samantha Kerr, Salma Paralluelo y Aitana Bonmatí, que fue la primera.

Caicedo superó una lesión en los ligamentos de su tobillo derecho, para volver a la competencia a final de 2023, acelerando su recuperación, la cual estaba presupuestada para inicios de 2024.

La delantera, ex Deportivo Cali, ahora tendrá como objetivos, la liga española, además de su participación en la Copa Oro W y los Juegos Olímpicos de París, con la Selección Colombia.