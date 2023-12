Visa para trabajar en Francia: ¿cuál es y cómo solicitarla desde Colombia?

Francia es un país atractivo tanto por su arquitectura, como por su cultura y gastronomía. Se trata de una parada casi obligatoria para todos los que recorren Europa, especialmente por su Torre Eiffel, que es uno de los principales atractivos de su capital.

Una gran noticia para los colombianos es que Francia es uno de los países que no pide visa, aunque desde el próximo año sí se solicitará el permiso ETIAS, no obstante, este permiso solo es válido para turismo y por estadías no mayores a 90 días. Para trabajar, se requiere cumplir con otras condiciones y un permiso distinto, conozca cuáles son los requisitos en este caso.

Visa para trabajar en Francia:

Para poder trabajar como colombiano en Francia es necesario tener un permiso de trabajo que puede ser adoptado en visado o en un permiso de residencia. Según explica el Gobierno francés, a través de su página oficial, los extranjeros que tengan intenciones de trabajar en el país deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones para poder solicitar el permiso de trabajo:

Ser enviado por una empresa externa de la Unión Europea para ejecutar un trabajo o una misión puntual. En este caso, puede solicitar una visa de corta o larga estadía, dependiendo del tiempo que dure su misión.

para ejecutar un trabajo o una misión puntual. En este caso, puede solicitar una visa de corta o larga estadía, dependiendo del tiempo que dure su misión. Ser profesor de lenguas en un centro educativo público francés. La duración del contrato no puede ser menos de 7 meses.

La duración del contrato no puede ser menos de 7 meses. Ser modelo con una agencia de modelaje o tener un contrato con un empleador francés o extranjero. Puede solicitar una visa de larga o corta duración, dependiendo del tiempo que se determine en el contrato.

o tener un contrato con un empleador francés o extranjero. Puede solicitar una visa de larga o corta duración, dependiendo del tiempo que se determine en el contrato. Ser personal de navegación de una compañía aérea.

Ser empleado con contrato de corta o larga duración. El empleador puede un particular, para un empleo a domicilio, con una empresa o con cualquier otro organismo que esté sujeto al derecho laboral nacional del país. En caso de tener un trabajo de temporada, su estadía máxima puede ser de 12 meses.

En este último caso, los aspirantes colombianos deben tener alguna de las profesiones abiertas a los extranjeros, entre las que se encuentran: supervisores en las industrias de procesos, carpinteros, enfermeras, técnicos mecánicos, diseñadores eléctricos, ingenieros, entre otros. La lista completa la puede consultar aquí.

En cualquiera de los anteriores casos, el encargado de solicitar la autorización de trabajo debe ser el empleador. Vale recordar que las personas que tengan visa de estudiantes, tienen el derecho de trabajar el 60% de las horas de trabajo anuales, es decir, 964 horas sin autorización de trabajo.

Pasos para solicitar el permiso de trabajo desde Colombia

El primer paso será completar un formulario que se encuentra en la página del Servicio Público de Francia o a través del siguiente enlace: www.service-public.fr/ Esperar que la solicitud se procese. Además de revisar que su profesión esté habilitada, revisarán que el aspirante cumpla con los requisitos para el empleo, el salario que se debe ajustar al mínimo del país (1.766,92 € mensual, por máximo 35 horas semanales). Espere la respuesta de la administración. En caso de que sea negada, usted podrá interponer la decisión. De igual forma, le deberán explicar la razón de negación y los plazos que tendría para enviar documentos y datos que hagan falta. El empleador debe pagar el valor del impuesto de la autorización. El costo va desde los 50 € hasta los 2.402 €, dependiendo del tiempo del contrato y el salario que tendría el extranjero. Finalmente, deberá hacer el reconocimiento médico. Este paso sí deberá hacerlo directamente en la Oficina de Inmigración e Integración en Francia.

Oportunidad de conocer Francia en 2024

Además de las anteriores posibilidades, Francia cuenta con un programa llamado VVT, vacaciones y trabajo, que busca incentivar la visita al país de jóvenes interesados en conocer la cultura y el modo de vida francés en el marco de una estadía de un año. Durante este tiempo, estarán autorizados de realizar alguna actividad profesional que les represente un ingreso que los ayude en su mantenimiento.

Todos los colombianos, entre los 18 a los 30 años, pueden postularse para el programa. De acuerdo con la Embajada de Francia en el país, para el próximo año, hay un cupo total de 400 visas. Para postularse, deberá agendar una cita en la embajada antes del 22 de enero del 2024.

Si quiere más información, le dejamos a continuación el enlace de la convocatoria: https://co.ambafrance.org/VVTa