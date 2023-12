Lo importante es saber por qué se está produciendo: experto explica la incontinencia fecal

Según explica el National Institutes of Health, la incontinencia fecal “es la salida accidental de heces líquidas o sólidas del ano”.

La misma entidad menciona que “una persona puede tener una fuerte urgencia de defecar y no ser capaz de controlarla. Puede tener fuga intestinal y no saberlo”.

Y así mismo, que “la incontinencia fecal tiene muchas causas, que incluyen trastornos del tracto digestivo y enfermedades crónicas”.

Por esta razón, en Salud y Algo Más se conversó con el cirujano coloproctólogo Juan Manuel Troncoso, quien profundizó más sobre el tema.

“Si uno no puede controlar en donde y cuando hacer popó, u orinar, uno tiene una incontinencia, si es del popó es fecal y si es de la orina es urinaria”, inició explicando el experto.

En ese sentido, el médico Troncoso recalcó que esta “ es una condición embarazosa y complicada de diagnosticar porque a la gente le da pena reconocer que sufre de esto”.

Añadió: “Si hay un episodio aislado no es una incontinencia, pero si esto pasa durante mas de tres meses sí hay incontinencia. Si uno puede controlar la ida al baño y no tiene situaciones embarazosas no se puede llamar incontinencia”.

Explicó que hay dos tipos de incontinencia: “de urgencia que no alcanza a llegar al baño y la otra que se hace popo y no se da cuenta”.

Explicó que es el recto superior es el que se encarga de manejar toda la defecación y que lo importante para que se evite este tipo de padecimientos es cambiar los hábitos alimenticios.

“Cambiar los hábitos alimentarios, la mayoría de la gente que tiene incontinencia tiene diarrea o dificultad para que el popó sea medio duro, hay que controlar y manejar eso con fibra, dar alimentos que endurezcan el popó”, dijo.

“El ano envejece como todos los músculos del cuerpo. Con buenos hábitos de defecar, demorando menos de 10 minutos haciendo popó, y no pujando”, se podría cuidar este músculo.

Enfatizando que “lo más importante es saber por qué se está produciendo” la incontinencia.

Finalmente, el doctor habló sobre la relación de este padecimiento con los laxantes.

“La incontinencia más que los laxantes, porque son de cuatro tipos, yo no los recomiendo si no los manda un médico. Más que los laxantes, lo que sí produce la incontinencia es el cumulo de popó en el recto, eso hace que llegue un momento en que se dilate el canal anal y eso produce falta de control e incontinencia”, sentenció.

