Para estar en la mesa con el Gobierno debe haber compromiso de no secuestro: Otty Patiño

Otty Patiño. (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images) / DANIEL MUNOZ

En medio de la rendición de cuentas de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, Otty Patiño se refirió las condiciones que tiene el Gobierno con cualquier grupo armado –incluyendo el Ejército de Liberación de Nacional ELN– para que dejen de secuestrar.

“El secuestro no puede ser una política para el ELN y para nosotros no tiene que ser una sola política. Para sentarse en una mesa con el Gobierno, tiene que haber un compromiso de no secuestro”, dijo Patiño.

El alto comisionado agregó que se debe pensar en la población civil tal y como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro.

“Lo primero es la gente, más que los actores armados. En la construcción de paz, es la gente que vive en los territorios agobiados por el abandono del Estado, pero también por la acción de los actores armados que, a veces, el nombre de las comunidades en lugar de solucionar los problemas al contrario los agrava”, concluyó.