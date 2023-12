Nuevo cierre en la vía al Llano por accidente en el túnel Boquerón

Este domingo 31 de diciembre se volvió a presentar un nuevo cierre en la vía al Llano por cuenta de un accidente ocurrido a la altura del túnel de Boquerón, donde un vehículo habría colisionado al interior del túnel. Hasta el momento las autoridades se encuentran despejando el área.

Coviandina, concesión que tiene a su cargo la vía al Llano, informó a través de su cuenta de X que “se registra cierre total por siniestro vial al interior del túnel Boquerón. Vehículo categoría 1 al parecer sin frenos, choca contra la pared del túnel. Autoridades y personal al frente de la situación. Siga las recomendaciones”.

El accidente ocurrió sobre las 4:40 p.m. a vísperas de Año Nuevo. Se espera que las autoridades realicen los controles necesarios para reabrir el túnel y continuar con el plan éxodo y retorno, el cual ya ha movilizado a más de 350.000 vehículos que han salido de Bogotá.

Hay que recordad que, debido al grave accidente ocurrido en días pasados en el túnel de Quebrada Blanca, también en la vía al Llano, Coviandina continúa aplicando el plan de contingencia que consiste en habilitar el paso por el puente Militar II, por horas.

Este plan funciona de acuerdo con horas programadas, ya que este puente solo tiene paso en un sentido. Para el sentido Bogotá – Villavicencio, el paso estará habilitado desde la 1:00 a.m. a 3:00 p.m.; de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; más tarde de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; y, por último, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Y en el sentido Villavicencio-Bogotá funcionará así: 5:00 a.m. a 7:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.; más tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.; y, por último, de 11:00 p.m. a 1:00 a.m.