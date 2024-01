Alcalde de Bucaramanga invita al Concejo a sesionar desde los barrios: Quieren verlos allí

Bucaramanga

Hoy a las 4:00 p. m. se estará realizando la posesión de los concejales de Bucaramanga para el periodo 2024 - 2027, allí estará el alcalde Jaime Andrés Beltrán en la instalación de las sesiones ordinarias de este año y aseguró que cuando haga consejos de seguridad en los barrios, espera que la corporación lo acompañe haciendo sesiones descentralizadas.

“Yo le he propuesto a los concejales que es hora de que la comunidad vuelva a sentir afinidad con el concejo y no rechazo, la imagen del concejo y de los estamentos municipales no son favorables ante la opinión pública”, señaló el mandatario de los bumangueses.

El alcalde también fue enfático en que durante su administración no se hablará de negocios o intereses personales de los concejales sino que será solo de proyectos que beneficien a la ciudad. También, aseguró que “el concejo se debe reconciliar con la ciudad”.

Dijo que “me voy a llevar al concejo a las comunas y a los barrios para hacer los consejos de seguridad con el concejo, voy a invitarlos para que me acompañen porque es allí en donde la gente los quiere volver a ver”.

El concejal José David Cavanzo, del partido Cambio Radical, aseguró que son tres los retos principales que tendrá la corporación durante estos cuatro años y son el Plan de Desarrollo, el avalúo catastral y el Plan de Ordenamiento Territorial.