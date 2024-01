Amaya se defiende de un aparente video que lo involucra con Ciro Ramírez

Tunja

El gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Rodríguez aseguró que nunca ha tenido contacto o relación con el exsenador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien hoy día se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, acusado de los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con el mandatario de los boyacenses, hay un video rodando en las redes sociales donde lo señalan de haber tenido presuntos nexos con Ramírez.

“Recientemente han estado circulando unos videos diciendo que yo no me iba a posicionar, que estaba a punto de ir a la cárcel porque el exsenador Ciro Ramírez desde la cárcel me había acusado de unas cosas y que yo era aliado de él y que iba a terminar en la cárcel porque era amigo del exsenador Mario Fernández y miren lo peligroso que es esto, es peligroso porque están usando una tragedia familiar y volviéndola viral, haciéndole mucho daño a una familia para tratar de dañarme a mí. Los que saben de política saben que yo jamás he hecho política con el doctor Ciro él siempre ha sido mi contradictor, siempre en toda mi carrera política ha sido mi contradictor y todos sabemos a quién respaldó a la Gobernación de Boyacá, así que debo decir que ahí no hay nada, no tengo por qué temer y estoy tranquilo. Yo de verdad no le deseo nada a nadie por lo que estaba viviendo él y su familia, entonces el video decía cosas como que yo vivía en Inglaterra, falso, que habla del programa de educación para adultos y de estudiantes fantasmas y que iba a ir a la cárcel por eso, que alguien presentó una denuncia a la Fiscalía Décima de la Corte Suprema de Justicia falló ya el derecho sobre eso y determinó que no se había actuado de manera ilegal, que no se había encontrado nada objeto de ninguna sanción y cerró el caso”, indicó Amaya

El gobernador Amaya Rodríguez aseguró que lo que buscan con esos videos es generar incertidumbre y zozobra entre los boyacenses.

“Sobre esas bases de mentiras generan una incertidumbre y cuando me desplazaba a mi posesión en Guacamayas me encontraba con personas que lloraban y decían que no me iban a dejar posesionar, y yo digo, es justo con el departamento que se esté generando una incertidumbre alrededor de eso, yo creo que ya le corresponde definir es a las autoridades competentes y yo creo que en lo que en realidad debemos concentrarnos es en ¿Cuál va a ser el Plan de Desarrollo?, ¿Cuáles son los proyectos?, ¿Cuáles son las iniciativas que vamos a sacar adelante? Por eso yo le pido a los diputados trabajar desde el respeto”, agregó el primer mandatario de Boyacá, quien además instó a los 16 diputados, que se posesionaron el pasado lunes 1 de enero, a “trabajar en equipo y dejar las diferencias de lado por el desarrollo económico y social del departamento”.