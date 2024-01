Asesinos de mi hijo, un policía y los ‘chukys’ están libres: padre de Fabio Carmona

El 10 de enero de 2021 Fabio Alejandro Carmona, de 22 años, salió de su casa a compartir con unos amigos en Circasia, Quindío. Sin ningún antecedente penal ni vínculo con grupos delictivos, fue asesinado de cinco disparos a tres cuadras de su casa.

Desde entonces su padre Héctor Carmona, inició una batalla para encontrar justicia, pero tres años después del asesinato de su hijo, el panorama es desolador: el policía Eduard Uribe Ferias, señalado de decirle a la banda los ‘chukys’ que ejecutaran a Fabio Alejandro propiciando la huída de los sicarios, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, mientras que Héctor y su familia fueron amenazados de muerte por la misma banda delincuencial que está quedando libre, manteniendo su caso en la impunidad.

En diálogo con Sigue La W Héctor Carmona, narró la impotencia por la lentitud de la justicia:

“Uno queda totalmente desamparado, si yo fuera un político, me harían lobby y piruetas, como hace el comandante de la policía de Circasia que él con la alcaldesa saliente mantenía en reuniones sociales y en todo, y las 40 veces que le pedí reunión nunca me atendió”, señaló

En la misma línea dijo: “Yo fui a la Fiscalía a pedir protección, me dieron una orden de protección y la llevé a la estación de Policía y pasaron 6 meses y nunca nadie me visitó, jamás fue un policía (...) Fabio Alejandro fue asesinado por cinco disparos a tres cuadras de la casa, fue el amor de nuestra vida y esto lo destroza a uno. El lider de la banda narró lo sucedido con 38 homicidios en el Quindío, y en este hecho dijo que estaba involucrado un policía activo y que había maquinado para que las patrullas no estuvieran en el sector y pudieran huir de manera cómoda. Se libraron 27 órdenes de captura pero capturaron 16 personas entre ellas a Eduard Uribe Ferias. Un juez determinó que habían pruebas suficientes contra ellos. Cuando yo iba a la estación de Policía a preguntar qué había pasado con mi hijo este policía Uribe Ferias me echaba, me decía ‘váyase que los agentes de la Dijin están ocupados, váyase’”.

La Fiscalía pudo establecer que el policía Eduard Uribe Ferias habría dado la orden de asesinar, supuestamente ‘por equivocación” a Fabio Alejandro, señalándolo de pertenecer a un grupo delincuencial que le estaba quitando el negocio del tráfico de estupefacientes a la banda ‘Los Chukys’.

“El policía fue dejado en libertad pero ojo, vinculado al proceso, no es como la familia del policía dice que ya se demostró su inocencia, no, está legalmente acusado de homicidio agravado, uso de menores para actividades delictivas, extorsión, una cantidad de delitos. Este policía queda en libertad sino que es reintegrado a la Policía Nacional, esto nos da a entender que en el proceso como estamos él puede tomar unas decisiones o interferir en el proceso, como los generales muchas veces dicen que la policía tiene los mejores elementos de inteligencia, imagínense un policía tiene todos los medios para interferir en el proceso. ¿Cuál es el mensaje que se le da a los testigos contra estos uniformados? no pasa nada, la policía lo reintegra cubriéndolo con su manto”, aseguró.

El padre de Fabio Alejandro cuestionó la dilación de la Policía Nacional y dejar engavetada la investigación disciplinaria:

“Había una investigación disciplinaria en la Policía también se vencieron los términos y al policía lo reintegraron y no lo destituyeron, sin aclarar su situación legal. Habían pruebas para la investigación y no. Tuvieron que empezar desde 0 (...) ahora Uribe Ferias es de nuevo policía y claro que puede interferir en el proceso, es muy injusto”.

“A un juez hasta le dio risa y regañó a los abogados de los acusados y les decía ‘esto yo nunca lo he visto en mi carrera y me parece insólito, que ustedes estén pidiendo nulidad del escrito acusatorio’, otro de los abogados decía que ‘estaba enfermo’ y empezaron a ganar tiempo hasta que se vencieron los términos y ya salió libre el policía y en los próximos días saldrá el sicario Daniel Alexander Castro Ramírez y el resto de la banda con un prontuario desde hace 10 años pero se cambian el nombre”, aseguró Carmona.

El padre del joven asesinado aseguró hay negligencia por parte de la Policía:

“He pedido cita más de 40 veces con el comandante de la policía en Circasia, Quindío, y nunca me ha dado cita, porque van 2 amenazas de muerte a los pocos días de haber hecho la denuncia del asesinato de mi hijo en Sigue La W. Así sucesivamente, he estado mecanismos para sentirme amparado por las autoridades. Un patrullero me dijo, ‘Dios quiera don Héctor que no le hagan nada’. Los patrulleros hay unos que son grandes personas, y me he cruzado con dos clases de personas. Algunos muy amables pero cuando usted les menciona que hay un policía involucrado, el rostro les cambia, pero yo no estoy atacando la institución, estoy atacando a un policía acusado formalmente de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada que está en libertad y la institución lo reintegró, increíble, esto va a poner en peligro todo el caso”.

También le envió un mensaje al fiscal general Francisco Barbosa para que priorice su caso como lo ha hecho con otros sucesos mediáticos que sí han tenido celeridad ante la justicia:

“Le pido al Fiscal general que hagan una revisión minuciosa de este caso por favor, porque estamos viendo cómo los victimarios están recibiendo atención de víctimas y las víctimas estamos quedando a la deriva”.

Conozca el caso en Sigue La W: