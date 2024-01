El policía le decía a los ‘Chukys’ a quién ejecutar: familia de joven asesinado en Quindío

El 10 de enero de 2021 Fabio Alejandro Carmona, de 22 años, salió de su casa a compartir con unos amigos en Circasia, Quindío. Sin ningún antecedente penal ni vínculo con grupos delictivos, fue asesinado de 5 disparos a tres cuadras de su casa.

Desde entonces su padre, Héctor Carmona, inició una batalla para encontrar justicia, pero tres años después del asesinato de su hijo, el panorama es desolador: el policía Eduard Uribe Ferias, señalado de decirle a la banda los ‘chukys’ que ejecutara a Fabio Alejandro, propiciando la huida de los sicarios, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, mientras que Héctor y su familia están siendo amenazados de muerte por la misma banda delincuencial que está quedando libre, manteniendo su caso en la impunidad.

“El líder de la banda los ‘chukys’ era alias ‘Nené’ quien fue condenado porque firmó un preacuerdo. La vinculación de Eduard Uribe Ferias al proceso penal es en calidad de coautor, porque era el que señalaba a quién debían ejecutar, señaló en este caso, le dice a ‘Nené’ que la persona a la que debían ejecutar estaba en determinado lugar y en efecto realizan el homicidio (de Fabio Alejandro Carmona)”, aseguró David Restrepo, abogado de la familia Carmona.

El defensor de las víctimas en el proceso aseguró que los abogados de los acusados han utilizado todo tipo de maniobras dilatorias para propiciar su libertad por vencimiento de términos.

“Han utiliza excusas como enfermedades, recusaciones improcedentes contra el juez, revocatorias improcedentes (...) Lo más cruel de todo es que en los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación, alias ‘Nené’ se relata que le regalaría a Uribe Ferias el arma de fuego con la que ejecutaron a Fabio Carmona, para hacer esto aún más cruel, es sumamente dantesca esta situación, hay preocupación por la seguridad de mi representado, estas personas ya están gozando de libertad. Uno entiende que la detención preventiva es perentoria, no puede ser absoluta y tiene unos términos, pero lo preocupante es que estamos hablando de una banda delincuencial procesada por delitos como desaparición forzada, porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y armas de fuego, homicidio agravado, y es sumamente preocupante que estas personas estén en libertad”, advirtió el abogado Restrepo.

¿Quién es el autor directo del homicidio de Fabio Carmona?

Según la Fiscalía se trata de alias ‘Ratón’, que el 5 de enero próximo podría también quedar en libertad, manteniendo el caso en la impunidad.

En diálogo con Sigue La W, Héctor Carmona, narró la impotencia por la lentitud de la justicia:

“El policía fue dejado en libertad, pero ojo, vinculado al proceso, no es como la familia del policía dice que ya se demostró su inocencia, no, está legalmente acusado de homicidio agravado, uso de menores para actividades delictivas, extorsión, una cantidad de delitos. Este policía queda en libertad, sino que es reintegrado a la Policía Nacional, esto nos da a entender que en el proceso como estamos él puede tomar unas decisiones o interferir en el proceso, como los generales muchas veces dicen que la Policía tiene los mejores elementos de inteligencia, imagínense un policía tiene todos los medios para interferir en el proceso. ¿Cuál es el mensaje que se le da a los testigos contra estos uniformados? no pasa nada, la Policía lo reintegra cubriéndolo con su manto”.