Exdirector de la Dian respalda frase “por favor paguen impuestos” del presidente Petro

Lisandro Junco, en diálogo con Sigue La W, dijo que el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, hizo un ejercicio en el último año consistente en revisar la expedición de facturas electrónicas por parte de grandes supermercados.

“En ese orden de ideas, se ha venido haciendo una fiscalización dentro de los grandes contribuyentes muy proactiva y certera, porque en estos cierres de establecimientos y yo lo he vivido en la práctica, porque he comprado y colocan requisitos que no existen en la ley y en la reglamentación para poder emitir la factura, generando una tirilla electrónica, una factura electrónica que no es válida”, precisó el exdirector de la Dian.

Dijo que la factura electrónica le da a una persona como contribuyente del impuesto a la renta deducir ese costo, es decir, si una persona va al supermercado y exige una factura electrónica se la tienen que dar. Ahora, si se va y no se pide la factura electrónica no es obligatorio darla por parte del establecimiento, sin embargo, explicó que es lo que pasa.

“Cuando usted va a una de estas tres grandes superficies que se han cerrado, usted pide la factura electrónica, ¿qué le dicen ellos?, usted se tiene que preinscribir a una base de datos e ingresar a un link o escanea este código QR, etc. ¿cuáles son los requisitos para expedir una factura electrónica? Solo tres: cédula, nombre y correo electrónico”, indicó Junco.

Añadió que en ese orden de idea sólo se deben exigir esos requisitos y no inscribirse en plataforma alguna ni exigir más datos y que en ese orden de ideas “si han abusado de esas reglas establecidas exigiéndole a los clientes más datos que no son obligatorios”.

Frente al post del presidente Gustavo Petro señaló que la evasión de impuestos es una omisión sustancial y que eso es diferente, que además a las grandes superficies les han proferido pliego de cargos y resoluciones por no emitir la factura.

“En pocas palabras no es lo mismo. La evasión no es lo mismo que usted no cumpla con los requisitos, pero si hay que decirlo con certeza, lo que dice el presidente tampoco está mal, porque si usted no cumple con lo formal puede llevar a entender que usted tampoco está cumpliendo con lo sustancial. No sé cómo será en estos casos, no me meto en esa pelea, pero lo que dice el presidente no está mal, quiero dejarlo en la mesa, porque si yo le pido una factura electrónica para que, como cliente de ese supermercado, me deduzca ese gasto y ese costo y no me dan el derecho, lo que estoy haciendo es pagar más impuestos”, señaló el exdirector de la Dian.

Dijo que cuando se rompe ese proceso de la no expedición de la factura electrónica entra la duda y que por esa la frase del presidente Gustavo Petro no está mal, toda vez que al no cumplir con una obligación de forma puede conllevar a lo otro, es decir una eventual evasión de impuestos.