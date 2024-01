Defensa de Ramiro Suárez insiste en detención domiciliaria por problemas de salud

Sigue La W pudo establecer que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, cumplirá con la decisión del Juzgado 18 de Ejecución de Penas que ordenó trasladar al exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo a un centro asistencial por su aparente estado de salud.

Dese la institución se advierte que de acuerdo con los protocolos del Inpec, se revisa la decisión judicial que determina la medida de detención hospitalaria y una vez surtido todo el trámite interno se procede a realizar los traslados que corresponden, sin embargo, se estaba definiendo si en Bogotá o en Cúcuta.

Por su parte, la defensa del condenado exmandatario de la capital de Norte de Santander advirtió que se insistirá en una medida de aseguramiento domiciliaria, bajo los argumentos de que se requiere de un cuidado especial y que además se trata de un caso de carácter humanitario.

Para dicha solicitud se basan en el dictamen de medicina legal, otro dictamen privado y uno más de la Defensoría del Pueblo en los que se dice que Ramiro Suárez padece quebrantos de salud que deben ser asistidos personalmente por profesionales de la salud.

“(…) el verdadero problema que surge es que, cuando los médicos ordenen la no necesidad de que el señor RAMIRO SUAREZ CORZO se encuentre en hospitalización, regresaran a mi defendido a la cárcel, quedando en la misma situación que actualmente padece a causa de una enfermedad huérfana que le impide realizar tener autonomía funcional que le ocasiona no poder sus actividades básica como desvestirse, vestirse, bañarse, ir al baño, desplazarse, caminar, etc, lo que hace necesario contar con condiciones de manejo y cuidado, y asistencia permanente de una persona entrenada, esto es lo que materializa, la incompatibilidad a causa de la enfermedad grave que padece con su vida en reclusión. Por tanto, la orden emitida por usted en el auto interlocutorio atacado no tendría sentido alguno a efectos amparar los derechos fundamentales del condenado, en especial, para salvaguardar su salud y vida digna”, advierte la defensa mediante el uso del recurso de reposición de la medida que sustituye la cárcel por detención hospitalaria.

Añade la defensa en el documento conocido por Sigue La W, que es claro que la orden emitida por el juzgado para que Suárez Corzo sea atendido en un centro hospitalario no es adecuada, ni tampoco proporcional e idónea conforme a las necesidades médicas aportadas, y en consecuencia insisten en la detención domiciliaria.

“Así, reitero mi respetuosa solicitud en el sentido de que se reponga la decisión interlocutoria No. 1894 del 20 de diciembre de 2023, y se modifique la orden en el sentido de que se conceda en favor de RAMIRO SUAREZ CORZO la prisión domiciliaria por enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión, bajo las obligaciones y medidas de seguridad que usted considere suficientes y adecuadas para el eficiente control de la medida y para tener la certeza que se cumplirán, en estricto sentido, las disposiciones de su despacho”.