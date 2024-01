Para nuestro gobierno ustedes no son villanos: nuevo alcalde de Cartagena a concejales

Cartagena

La era de Dumek Turbay, como alcalde de Cartagena, durante el periodo 2024-2027 inició con un mensaje de paz y reconciliación para los concejales que aseguran haber sido discriminados y maltratados por la administración pasada de William Dau Chamat.

El alcalde Turbay en medio de su discurso les hizo saber que en su gobierno no son villanos, aseguró que él no es perfecto, pero no tendrá un gobierno que promueve odio con sus palabras.

“No encontrarán un gobierno que divide, no encontrarán un gobierno que promueve odio con sus palabras, no encontrarán un gobierno que tiene como disposición encontrar un villano; para nuestro gobierno ustedes no son villanos, son grandes aliados de las bendiciones que se merecen los cartageneros”, dijo Dumek.

Añadió, “yo quiero convertirme en un miembro más de la corporación, yo quiero que el alcalde ausente en los últimos años en la corporación este presente en los próximos 4 años, quiero caminar con ustedes, quiero que le den a la ciudad el gobierno que los cartageneros estén reclamando”.

“Serán muchas las ocasiones que compartiré con ustedes, sé que el debate se abrirá, participaré de este foro publico cada vez que ustedes lo crean conveniente. No soy perfecto seguramente habrá circunstancias que merecen y necesitan apoyarse”, indicó en medio de la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias 2024.

El concejal David Caballero, quien repite cargo y asumió la presidencia del Concejo Distrital, sostuvo que Cartagena se encuentra en oscuridad y hoy se siente un aire de esperanza, un nuevo comienzo y una nueva oportunidad.

“Con la llegada del alcalde, doctor Dumek Turbay Paz, se da la apertura a la comunicación, se da la apertura a un gobierno de dialogo, es por esto que trabajaremos arduamente y de manera articulada con la administración. Trabajaremos unidos sacando adelante los proyectos de una administración que tiene claridad de su plan de gobierno, procurando el resurgimiento de nuestra fantástica”, dijo en su discurso donde resaltó la presencia del exsenador Vicente Blel Saad, a quien la Corte Suprema le habría abierto una investigación en el año 2007 y fue sentencia a 90 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir.

David Caballero indicó, “cordial saludo a los cartageneros y habitantes de Cartagena; al señor alcalde, doctor Dumek Turbay Paz; al senador Jorge Benedetti, que lo vi por aquí; al senador Vicente Blel que también lo veo en las barras; a los secretarios de despacho; a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy; a los comunales; a los gremios; a las concejalas y concejales; y un agradecimiento especial para aquellos que han depositado un voto de confianza en mí, para asumir con honor el rol de ser presidente del Concejo de la ciudad de Cartagena”.

El representante del Pacto Histórico en el Concejo de Cartagena, Javier Julio Bejarano, quien quedó en segundo lugar en la contienda electoral del pasado octubre de 2023 señaló que seguirá ejerciendo un control político riguroso, serio, propositivo, para asegurar que los recursos sean bien invertidos y de manera transparente, y efectiva.

“Me comprometo a ser un custodio más de la ciudad por la confianza que han depositado en mí, los resultados del mandato democrático expresado el pasado 29 de octubre lo asumo con mucha humildad, madurez y alegría”, expresó Javier Julio Bejarano, quien enfatizo que Cartagena se encuentra en una situación crítica.

La llegada de Dumek Turbay a la alcaldía de Cartagena le supo a gloria a muchos concejales; el reelegido cabildante por el partido Conservador, Rafael Meza, sugirió que no se hablara de citar a los secretarios del gobierno, que se utilizara la palabra invitar.

“No vamos hablar de citar doctor Wilson Toncel, vamos a hablar de invitar a estos funcionarios que están en cabeza de estos operativos para que nos socialicen cuales son las medidas, cuáles son las restricciones, que lo conozcamos aquí nosotros que representamos a la comunidad que los eligió y que se conozcan en toda la ciudadanía”, manifestó Meza al concejal Toncel quien invitó a los funcionarios a dar detales sobre los operativos de control que se vienen dando en el Centro Histórico de Cartagena.

Ante esto la concejal Gloria Estrada respondió, “al doctor Rafael Meza, yo creo que el Concejo no es de invitar, el Concejo lo que hace es citar; creo que la proposición debe ser citar, es nuestro deber constitucional”.

El alcalde Dumek Turbay expresó que se viene una gran oportunidad, no para el lucimiento de él y de su equipo de trabajo, para el lucimiento de todos. Al concluir les dijo a los concejales que se viene la discusión del plan de desarrollo, y la plenaria será el escenario propicio para que los cabildantes defiendan sus comunidades, localidades.