Helmut Bellingrodt, del COC, sobre María Isabel Urrutia: no atendía teléfonos ni reuniones

Helmut Bellingrodt, exdeportista colombiano que ganó la primera medalla para el país en los Juegos Olímpicos, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de pérdida de sede de los Juegos Panamericanos que sufrió Barranquilla, un hecho que calificó como “vergonzoso”.

“Hay que reconocer la triste realidad, Panam Sports decidió quitarnos la sede. Es triste y vergonzoso para Colombia porque ya teníamos experiencia para organizar estos eventos (…). Para mí es una vergüenza nacional. He recibido muchos mensajes pidiendo aclaración. Como deportista que fui y ahora dirigente, me siento supremamente dolido”, comentó.

Expresó también que Barranquilla fue la primera ciudad en mostrar muestras de trabajo para ser la sede de los Juegos Panamericanos: “su infraestructura estaba recién hecha por los Juegos Centroamericanos de 2018″.

Diferencias con la exministra María Isabel Urrutia

Para Bellingrodt, la llegada de la exmedallista olímpica María Isabel Urrutia a la cartera del Deporte supuso un “problema muy grande”, pues en la gestión anterior con el exministro Lucena con respecto a los Panamericanos avanzó bien.

“No hizo lo que tenía que hacer” señaló.

De esta manera, aseguró que la exministra Urrutia no tuvo acercamiento con el Comité Olímpico Colombiano, algo que no puede entender y más para la realización de un evento de la magnitud de los Panamericanos.

“No había intercambio verbal entre el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte. El presidente del COC estuvo tratando de conseguir esas citas, pero nunca se pudo llegar a feliz término”, dijo.

“Eso no tiene una respuesta real o coherente. No se puede disociar en un evento de esta categoría que la organización esté en dos cabezas, debe haber una coordinación”, añadió.

Asimismo, se mostró extrañado de esta aparente falta de diálogo de Urrutia cuando estaba en el Ministerio del Deporte porque ella proviene es una deportista olímpica.

“María Isabel proviene del deporte olímpico y ella sabe que el COC no puede haber sido desconocido en un evento así. No sabemos por qué ella tuvo esa diferencia con nosotros, no atendía teléfonos ni reuniones”, señaló.

De quién fue la culpa, ¿Gobierno o Barranquilla?

“Unos dicen que Barranquilla se durmió, pero no es así. Nosotros presentamos presupuestos, trabajamos en los diferentes requerimientos técnicos de las disciplinas, todo eso se presentó ante el Gobierno Nacional”, sostuvo.

“El dinero parece estar disponible, pero Panam Sports decidió quitarnos los Juegos ante tantos incumplimientos”, agregó.

¿Hubo mala intención del Gobierno?

El exdeportista olímpico expresó que le extraña lo que informaron algunos de que en ninguna parte quedó plasmado que el Gobierno daría el 60% para los Panamericanos.

“Es difícil decir que hay responsables directos con nombres o cargos. Simplemente diría que hubo una dejadez, por no utilizar el término negligencia, de algunos funcionarios no solo del Ministerio del Deporte, sino del Ministerio de Hacienda”, afirmó.

A esto se le suma que la exministra Urrutia dijo en La W que nunca hubo ese compromiso del Estado colombiano con la ciudad de Barranquilla.

Finalmente, ratificó lo que reveló La W en la mañana de este viernes 5 de enero de 2024 de que la molestia de Panam Sports fue por la cantidad de sedes que quería el Gobierno Nacional para los Juegos Panamericanos.

“Aún no se habían hecho los presupuestos, era una propuesta del Gobierno Nacional de que fueran siete subsedes más Barranquilla; Panam Sports solo querían 3 o 4″, concluyó.