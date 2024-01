Pesadilla sin fin: tramitadores se adueñaron de citas para pasaportes

Siguen las denuncias de personas que no han podido sacar citas para obtener su pasaporte, ya sea porque no les funciona adecuadamente la página o porque la presencialidad no es efectiva.

Quienes se aprovechan de estos inconvenientes son los llamados “tramitadores”, quienes cobran por un servicio que no debería tener intermediario.

Sigue La W hizo el experimento de llamar a uno de estos tramitadores. En principio, la persona se mostró amigable y tenía interés en que la conversación siguiera por WhatsApp. Por ese medio, ofreció precios y condiciones.