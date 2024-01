Fiscal en Cartagena usó documentos falsos para encarcelar a mi clienta: abogado y exjuez

Cartagena

En Cartagena la Fiscalía General inició el año con una avalancha de cuestionamiento en contra, por el nulo avance que asegura el exjuez penal y abogado litigante Bonifacio Corrales hay en el proceso del fiscal primero especializado Pedro Diaz Pacheco.

Bonifacio Corrales asegura que el fiscal primero especializado utilizó, en el curso de una investigación penal, un documento falso que le sirvió para enviar a la cárcel a su cliente Doris Jaramillo Bonilla.

W RADIO conoció que Doris Jaramillo Bonilla, clienta del exjuez penal del circuito y abogado litigante Bonifacio Corrales, fue declarada responsable del delito de secuestro extorsivo y fue sentenciada a una pena 448 meses de prisión; también fue multada por 6666.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante veinte años. Esto el pasado 23 de junio de 2023.

“Qué está pasando con la Fiscalía en Cartagena?, será que estamos en presencia de algún cartel, cosa que la pongo por duda. Resulta que hace tres años ante el juez de garantías, el noveno, el suscrito, solicito compulsa de copia contra el fiscal primero Pedro Diaz Pacheco por los delitos de fraude procesal y falsedad y hasta la presente ese proceso no ha sido movido; ni siquiera la Fiscalía se ha dignado en citarme para que yo rinda una declaración bajo juramento”, dijo el exjuez penal del circuito y abogado litigante Bonifacio Corrales.

Añadió, “quiero referirme concretamente que la denuncia siempre ha sido contra el fiscal primero especializado Pedro Diaz Pacheco, de la ciudad de Cartagena, y esa denuncia precisamente fue porque el fiscal utilizó, usó, en el curso de una investigación penal un documento falso de toda falsedad, eso le sirvió para poder tener presa a mi cliente Doris Jaramillo Bonilla”.

La defensa de Doris Jaramillo Bonilla, quien fue capturada el 13 de julio de 2023, señala que el fiscal primero especializado Pedro Diaz Pacheco se valió de pruebas falsas para enviarla a la cárcel; también señalan que habría recibido una gruesa suma de dinero para fallar en su contra.

En medio del proceso investigativo que realizó W RADIO se pudo evidenciar que, el relato de los hechos se enmarca en el presunto secuestro que se produce con ocasión de la compra de un terreno en la zona de la Boquilla, sobre el cual se suscitaron problemas entre los dos compradores.

Doris Jaramillo Bonilla vendió a Jaime Eduardo Posada Ramírez un predio ubicado en la Boquilla, por un valor de cien millones de pesos; Posada Ramírez pagó la suma de cincuenta millones de pesos y recibió unas escrituras expedidas a su nombre. Las cuales señala el fiscal eran falsas.

Jaime Eduardo Posada Ramírez le realizó al predio una serie de adecuaciones, a su vez solicitó el reembolso del dinero gastado, posterior a ello habría recibido llamadas amenazantes y extorsivas que lo llevaron a entregar dinero para que no atentaran en contra de su vida, esto porque le habría exigido el pago de los arreglos que hizo a Doris Jaramillo Bonilla.

Jaime Eduardo Posada, señala la Fiscalía, habría sido víctima de secuestro extorsivo.

“Tendríamos que preguntarnos, ¿vale más tener a 100 bandidos sueltos que a un inocente preso?, que injusticia; esa no es la justicia que queremos en Colombia y menos en Cartagena, tengo entendido que el ex rector de la Universidad de Córdoba actualmente se encuentra en un proceso ante la Justicia Especial Para la Paz y hacen mencionan de ese señor fiscal al que yo me estoy refiriendo”, puntualizó el abogado Bonifacio.

Reiteró, “por eso le pido a la honorable Corte Suprema de Justicia y al fiscal que le corresponde el reparto, que se dedique todo el tiempo que sea necesario para que vea que esa investigación no hay un solo elemento material probatorio que Doris Jaramillo Bonilla cometió el delito”.

En medio de las audiencias se estimó comprometida la responsabilidad de Jaramillo Bonilla con el secuestro del que fue objeto Posada Ramírez. El apoderado de la víctima consideró que estaban dados los presupuestos para emitir sentencia condenatoria contra Doris Jaramillo, “pues las pruebas indicaban que estuvo en el lugar de los hechos para el día del secuestro extorsivo agravado y sabía lo que sucedería en dicha reunión, ya que de lo contrario no habría hecho manifestaciones de amenaza a Jaime Posada en ese escenario”.

La directora de la Fiscalía Cartagena, Ibet Cecilia Hernández Sampayo, no se ha referido a las declaraciones dadas por el exjuez penal y abogado litigante Bonifacio.