Cartagena cuenta con cinco centros de atención al turista y PMU para seguridad de bañistas

Cartagena

Respeto y admiración hacia los visitantes que eligen a Cartagena como destino es la consigna que el alcalde Dumek Turbay quiere establecer en la ciudad, para preservar y jalonar el turismo tanto nacional como internacional en los próximos años.

Turbay, durante el primer puente festivo del año inauguró cinco Centros de Atención al Turista, CATS, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, donde los visitantes podrán encontrar la información necesaria sobre oferta turística, tarifas y lugares seguros para visitar.

“Conforme con el plan de recuperación del turismo en Cartagena, los visitantes también podrán presentar sus denuncias sobre abusos en las tarifas, mala prestación de servicios y todo lo relacionado con su estadía”, indicó.

Los cinco puntos habilitados se encuentran en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en su sala de llegadas nacionales, de lunes a sábados, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; en Playa Azul, La Boquilla, en la Zona norte, sector Blas el Teso, de lunes a sábado, en horario de de 8:00 a.m. hasta 6:00 p.m.; en el Muelle de La Bodeguita, en el Centro Histórico, Avenida Blas de Lezo, en la salida hacia las Islas del Rosario, de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y sábados, de⁣⁣⁣ 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde; adicionalmente, en la Plaza de la Paz, Centro Histórico, de lunes a domingo, de⁣⁣⁣ 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; y en las playas de Bocagrande, en la Avenida del Malecón, frente al Hotel Cartagena Plaza, de lunes a domingo, de 8:00 a.m. hasta 6:00 de la tarde.

El alcalde ha sido enfático en decir que, impulsará el turismo en la ciudad y marcara una ruta para que los prestadores de servicio sean profesionales e íntegros en sus funciones, por ello realizó un acto simbólico de desagravio, en nombre de los cartageneros y del país a los turistas argentinos Gustavo Daniel Hugo y su esposa Leticia Troncoso, recientes víctimas de abusos por cobros excesivos.

También, por vía telefónica, ofreció sus disculpas al turista colombo-mexicano Andrés Ochoa Silva, otra víctima del mismo caso. Todo en compañía de la presidenta ejecutiva Corportuismo, Liliana Rodríguez; el director de Calidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, John Ramos; y Juan Pablo López, director de Investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En la capital de Bolívar tras reciente visita a la ciudad del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, se acordó la creación de la Casa de protección al consumidor; y se instaló Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar la seguridad en balnearios. Un espacio donde las autoridades articularán esfuerzos para atender cualquier emergencia o eventualidad que se pueda presentar en estos sitios.

“Entre las acciones que se realizarán desde el PMU se encuentran, control de precios en los servicios turísticos; verificación de los requisitos de las embarcaciones náuticas; control de los deportes náuticos; mejora de la circulación de vehículos que llegan al embarcadero ubicado en la parte posterior del Hospital de Bocagrande; además, se realizarán operativos de seguridad marítima en la bahía interna de Cartagena a la altura de la boya 48″, explicó el secretario del interior, Bruno Hernández.

Añadió, “en estos operativos participarán Guardacostas, Capitanía del Puerto y Migración Colombia. Los niños deben estar siempre bajo el cuidado de sus padres o adultos responsables; no ingresar al mar en estado de embriaguez; no bañarse cerca de los espolones para evitar ser arrastrado por las corrientes que se generan en el sector; respetar el llamado y recomendaciones de los guardavidas; en caso de algún inconveniente con los vendedores, comunicarse con el cuadrante de la policía al número 3215049839″.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien igualmente aseguró que le apuesta a un turismo sostenible, responsable y de calidad señaló que el departamento también es destino con lugares cautivadores para visitar.

“Los invito a que recorran los lugares mágicos que tiene el departamento: El Parque de Los monos colorados, en San Juan; los cuerpos de agua de nuestro territorio, visiten Mompóx, las rutas mágicas de los Montes de María, con San Jacinto y el Carmen de Bolívar. Visiten Magangué, María La Baja, Arjona, Mameyal, en Turbaco y el Jardín Botánico; también vayan a los barrios populares de Cartagena y conozcan la riqueza cultural que hay en ellos”, manifestó Yamil.

A su vez el coronel Javier Lemus, comandante (e) de la Policía de Bolívar, expresó que la seguridad está garantizada en las carreteras de Bolívar, a través de 8 puntos de control y seguridad vial.