Amenazan a concejal de Jamundí para que renuncie a su curul

Con mensajes de texto enviados a su línea de WhatsApp exigiendo que abandone su curul, es amenazada la concejal de Jamundí por el partido Alianza Verde Ivonne Giraldo Rojas.

Los autores de dichas intimidaciones se identifican como presuntos integrantes de la columna Jaime Martínez de las disidentes de las Farc.

“Desde el 6 de enero he recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp, firmados supuestamente por grupos armados pidiéndome que renuncie a la curul como concejala de nuestro municipio y me dan plazo hasta hoy 9 de enero para que presente mi renuncia, de lo contrario no se hacen responsables de mi vida ni la de mi familia”, señaló.

Lamento informar que he sido víctima de amenazas en las que me exigen que renuncie a mi curul de oposición o no responden por mi vida o la de mi familia. pic.twitter.com/AaSlYALPvr — Ivonne Giraldo Rojas (@IvonneGiraldoR1) January 9, 2024

La concejal electa por el estatuto de la oposición, expuso el caso ante la Fiscalía e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Valle y a la Unidad Nacional de Protección UNP, para que garanticen su seguridad.