¿Cómo se ve un billete falso de 100 dólares? 6 elementos que le ayudarán a identificarlo

El billete de 100 dólares presenta unas características de seguridad específicas, como una banda de seguridad en 3D, una campana en el tintero que cambia de color, entre otras.

Precisamente estos rasgos distintivos pueden ayudarle a reconocer si un billete es falso o auténtico.

¿Cómo identificar un billete falso de 100 dólares?

De acuerdo con U.S. Currency Education Program podrá identificar un billete falso gracias a las siguientes características.

Seguridad 3D

Incline el billete hacia adelante y hacia atrás mientras mira en la banda azul que se encuentra en la mitad del papel; verá que las campanas se convierten en números de 100 cuando se mueven. Además, estos números que aparecen se mueven de un lado a otro. Tenga en cuenta que la banda está tejida en el papel y no impresa.

Tinta que cambia de color

Otra característica que le ayudará a detectar si el billete de 100 dólares es auténtico o no es la tinta, la cual cambia de color. Para identificarla incline el billete para ver cómo cambia de color cobre a color verde la campana del tintero y el número 100 en la esquina inferior derecha de la cara principal del billete.

Marca de agua del retrato

Sostenga el billete a contraluz y busque la imagen de Benjamín Franklin, la cual está en un tono más tenue. La imagen es visible desde ambos lados del billete.

Hilo de seguridad

Ponga el billete a contraluz para que pueda observar el hilo de seguridad incrustado verticalmente a la izquierda del retrato. Esta delgada franja lleva impresa las letras “USA” y en número 100, los cuales también se pueden ver desde ambas caras del billete. Este hilo se ve de color rosado cuando es iluminado con luz ultravioleta.

Impresión relieve

Puede sentir con sus dedos el relieve, de arriba abajo, por el hombro del Benjamín Franklin en el lado izquierdo del billete. Deberá sentir una textura áspera.

Microimpresión

Los billetes de 100 dólares poseen una impresión diminuta que dice The United States of America, que se encuentra sobre el cuello del saco de Franklin. De igual forma, las letras USA 100 alrededor del espacio en blanco donde aparece la marca de agua, ONE HUNDRED USA a lo largo de la pluma dorada y números 100 de tamaño pequeño en los bordes del billete.