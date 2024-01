Concejal de Cartagena denuncia que nativos están siendo desalojados en Islas del Rosario

Cartagena

Una alerta sobre desplazamiento de nativos en Islas del Rosario genero el concejal de Cartagena, Rafael Meza, quien pidió presencia de la Agencia Nacional de Tierras en la plenaria para abordar la difícil situación que asegura, enfrentan personas que llevan más de 50 y 60 años en ese punto de la zona insular de Cartagena.

Meza les hizo saber a sus colegas que, lotes de terreno que son imprescindibles e intransferibles los está cediendo el Consejo Comunitario a los extranjeros.

“Es preocupante la actuación que viene haciendo hoy el Consejo Comunitario, resulta que la Agencia Nacional de Tierras les entregó unas islas y el Consejo Comunitario vienen vendiendo. Hoy hay un hotel que se llama Bora Bora, de un español, resulta que este español es el que más tiene tierra en las Islas del Rosario; los nativos y Consejo Comunitario le han estado vendiendo a esta cadena de hotel todos los lotes de terreno que están al frente de playa, los que están mejor ubicado”, expresó el concejal.

Añadió, “lotes de terreno que son imprescindibles, que son intransferibles, hoy los está cediendo el Consejo Comunitario a los extranjeros. (…) es preocupante lo que está pasando allí porque no le están renovando contrato a esas personas que tiene 50 años, pero el Consejo Comunitario sí les está renovando contrato a unos extranjeros que tienen muchos lotes allí”.

El concejal explicó que, en 1984 se crearon en la zona las islas baldías, pero al legalizarla pusieron en un artículo Islas del Rosario, señaló que nativos que cogieron algunos terrenos hoy están siendo desplazados y les están dando prioridad a extranjeros.

“Resulta que en estas islas hay personas que tienen más de 50 años y 60 años de estar viviendo ahí, en el año 1984 crearon las islas baldías un señor de apellido Echevarría que compró, pero al legalizar pusieron en un artículo Islas del Rosario. Nos preocupa que nativos en su mayoría, que venían con más de 50 años allí, no les están renovando contratos y los están desalojado algunas personas”, manifestó.

Añadió, “preocupante que nativos que cogieron algunos terrenos que eran abandonados y mejoraron hoy triste y lastimosamente le están dando prioridad a los extranjeros, la gran mayoría de los propietarios que hoy tienen estas Islas del Rosario son extranjeros, españoles, italianos y han desplazado a los nativos”.

Al término de su intervención, Rafael Meza, sostuvo que invitará a la Agencia Nacional de Tierra para tener detalles del porqué se está generando el desplazamiento para los nativos raizales.

“Notamos con extrañeza que los contratos que tienen los extranjeros si se los renuevan con mayor facilidad, hoy al parecer algunos nativos manifiestan que el consejo comunitario de estas Islas no está haciendo la mayor actuación”, puntualizó el concejal.

Ante esta denuncia W RADIO contacto al Consejo Comunitario de Islas del Rosario, señalaron que en la titulación colectiva no pueden vender predios e indicaron que la ley les permite hacer negociaciones con terceros.

Sobre el arriendo a nativos aclararon que el tema de recuperación de baldíos está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. A su vez detallaron que Islas del Rosario está compuesta por dos competencias una de ellas la tiene Agencia Nacional, con los baldíos reservados de la nación que les adjudicó a particulares; y está el Consejo Comunitario quienes tienen una titulación colectiva.

“Nosotros en Islas del Rosario, específicamente en isletas, tenemos 105 hectáreas tituladas desde el 2014 que en su momento fue de un proceso que realizamos a través de una sentencia de la Corte Constitucional, donde se nos reconocieron los derechos territoriales dentro de Islas del Rosario que era la ocupación previamente que tenían los integrantes de la comunidad. Quedaron por fuera los que hoy tiene en administración la Agencia Nacional de Tierras, porque eran particulares que estaban ocupando estos predios, particulares que llevan años y la Agencia estableció contratos de arriendos, hoy por hoy se está surtiendo un proceso de recuperación”, precisaron.

Con relación al Hotel Borabora que hizo referencia el concejal Rafael Meza, el Consejo Comunitario sostuvo que, “miembros de la comunidad han hecho una negociación, pero va con base al tema de una negociación con tercero porque nosotros no podemos vender”.

“Lo que se tiene es un tema de arriendo con una persona de la comunidad que tenía en su momento la posición del mismo, el terreno es de nosotros, el hecho de que nosotros de una u otra manera podamos hacer negociaciones con el tercero nunca perdemos la calidad de propietarios del mismo; por ende, las negociaciones que nosotros hacemos al interior de nuestro titulo colectivo van focalizados a no venta, si no a asociatividad o negociaciones con terceros”, puntualizaron.

El Consejo Comunitario de Islas del Rosario aseveró que, les preocupa que los señalen de ser los despojadores de particulares que están alrededor del título colectivo, “para nosotros es importante que se hagan mesas de concertación donde no nos veamos afectados, pedimos que se concerté y generen beneficio a nuestra comunidad”.

“Como Consejo Comunitario nos sentamos con las partes para construir en conjunto, no queremos lograr desintegración social, no es nuestra idea. Nuestra idea es que en el territorio ancestral se pueda tener armonía. (…) se están haciendo desalojo sobre los baldíos reservados de la nación donde no tenemos competencia, lo único que sí podemos decir y mencionar es que las afectaciones sí reciben las comunidades porque estamos en un territorio compartido, donde cualquier acción recibimos el impacto y afectación”.

Invitaron a los concejales a visitar el territorio, reiteraron que hay con disposición de trabajar.