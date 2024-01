Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por Unidad Deportiva el Salitre

Sigue La W conoció un proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría Distrital de Bogotá en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte por “afectación a los recursos por presuntas irregularidades derivadas con la suscripción y ejecución de los contratos de obra No. 2937 de 2017, contrato de consultoría No. 2638 de 2021, contrato de interventoría No. 2722 de 2021, contrato de interventoría No. 2999 de 2017, lo que conllevó a un posible detrimento patrimonial estimado en cuantía de $5.724.552.109″.

Esta fue la cronología de los hechos

El 27 de septiembre de 2017, el IDRD celebró el contrato 2937 de 2017 con la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento ASEMAIN, para “contratar las obras de la primera etapa de reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas de la Unidad Deportiva el Salitre” por valor de $11.816.242.707.00

Dice la Contraloría que “el plazo de ejecución se estipuló en trece (13) meses, contados a partir del 16 de noviembre de 2017, con fecha de terminación 15 de diciembre de 2018; no obstante, se suscribieron quince (15) suspensiones, razón por la que, la fecha final de terminación quedó estipulada el día 05 de marzo de 2020″

Mediante Resoluciones No. 1452 de 2022 se declaró el incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 2937 de 2017 y Resolución No. 799 del 26 de diciembre 2019 el incumplimiento del Contrato de Interventoría No. 2999 de 2017.

El día 11 de octubre de 2021, el IDRD suscribió contrato No. 2638 de 2021, cuyo objeto fue: “Realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre”

El 7 de diciembre de 2021, el IDRD suscribió contrato de interventoría No. 2722 de 2021.

Estos dos últimos contratos se suscribieron como consecuencia de las irregularidades presentadas en el contrato de obra y de interventoría.

¿Qué se encontró en la Auditoría?

“Los hechos evidenciados dejan de manifiesto que el proceso de contratación adelantado para la ejecución del proyecto de reforzamiento estructural de la UDS, no contaron previo a la apertura del proceso de selección, con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto, lo anterior relacionado con la maduración que deben surtir los proyectos de obra pública previa a la iniciación del proceso de contratación y que en el presente caso fue incumplida; pues los diseños y estudios en los que se fundamentaba, no se encontraban avalados por la autoridad patrimonial del Distrito.”

“Se debe hacer énfasis en cuanto a que los estudios previos del contrato de las obras de reforzamiento no consideraron de manera eficiente las especificaciones técnicas del proyecto, ni las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su proyecto de un bien.”

“Ya en la etapa de ejecución contractual no se advirtió de forma oportuna los hechos circunstancias que puedan (sic) pusieron en riesgo el cumplimiento del contrato, tal como sucedió con las deficiencias en el seguimiento al plan de inversión del anticipo y su respectiva amortización”.

“De igual forma, se debe señalar, que respecto a las obligaciones del contrato de obra No. 2937 de 2017, se incumple por parte de la entidad, con la obligación de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en la cuantía pactada ante el incumplimiento que se dio, causando con ello menoscabo a los recursos públicos”.

“De igual manera, en el contrato de interventoría No. 2999 de 2017, ante la sanción que se le impuso por concepto de incumplimiento, aún adeuda a la entidad valores por este concepto, pese a que las resoluciones correspondientes quedaron ejecutoriadas y a la fecha se haya suscrito un plan de pagos con este fin”.

“Dicho lo anterior, se debe mencionar que las acciones realizadas no lograron el objetivo esperado, por el contrario, se evidenció el inadecuado manejo de los recursos de un escenario deportivo de vital importancia para la ciudad, el cual deberá ser demolido y así mismo destinar mayores recursos para una nueva infraestructura”.

