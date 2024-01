Consumo de cannabis se normaliza: ¿cuáles son los riesgos?

La Organización Panamericana de la Salud explica que las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento, por lo que el abuso de estas se mantiene como un tema complejo en salud pública.

Laura Villamil , especialista en psiquiatría, habla sobre el consumo de drogas y sustancias psicoactivas, entre las que predomina el cannabis, y los peligros de normalizarlas.

“Hay diferentes sustancias de abuso con diferentes tipos de clasificación que generan patrones de dependencia, tenemos sustancias supresoras que inhiben mecanismos del cerebro y actúan como sedantes, como el alcohol; también hay opioides, barbitúricos y los estimulantes, que aumentan los niveles de vigilancia, de actividad motriz y dando sensación de felicidad, allí tenemos el bazuco, la cocaína, el crack, el éxtasis, entre otras”, explicó la experta.

Asimismo, también recordó las alucinógenas, que distorsionan la realidad como la marihuana, ácidos como el LSD y los hongos, además de las volátiles, que generan alteraciones en la conciencia como los pegantes, disolventes de uñas, gasolina y algunas pinturas.

El consumo de marihuana se normaliza

La legalización del porte y consumo de marihuana es tema de conversación a nivel global, en Colombia, por ejemplo, son varias las veces que la propuesta ha tenido su curso por el Congreso de la República, sin embargo, no ha sido exitosa.

La psiquiatra nos cuenta sobre esta “normalización” del cannabis y las problemáticas que esta podría generar.

“El consumo de cannabis es un fenómeno ampliamente normalizado y, aunque no se conocen todas las bases psicopatológicas, sí se sabe que el consumo no es inocuo y no se puede normalizar. Desafortunadamente hay un proceso de banalización; los efectos pueden estar influenciados por la dosis que el paciente consuma, por el ambiente, por experiencias previas, incluso por su genética”, aseguró.

Allí también se hizo alusión a los ‘mal viajes’, que podrían incluso prolongarse a una enfermedad mental crónica, algo más común de lo que parece.

“Entre más temprano llegue el consumo, más pronto llegará la pérdida cognitiva, como el deterioro del lenguaje y la memoria (…) Muchos tienden a pensar que la marihuana no hace nada, pero no es cierto, estudios demuestran que el cannabis que se compra en las calles cada vez tiene más THC, que es el componente tóxico que genera la psicosis”, agregó la experta.

Finalmente, dijo que la clave para ayudar a un consumidor es por medio de la pedagogía, enseñando los efectos negativos de estas drogas y haciendo entender los daños que estas generan en el cuerpo: “cuando se sale de la ignorancia es más fácil buscar ayuda”.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: