Becas en Europa 2024: nueva convocatoria con Colfuturo, ¿cómo aplicar?

ESCP Business School anunció un nuevo acuerdo de Colfuturo con el propósito de otorgar becas en maestrías para estudiar en Europa.

De acuerdo con Valora Analitk este acuerdo estratégico abrirá oportunidades excepcionales para profesionales colombianos interesados en programas en áreas clave de negocio y gestión.

Son 39 becas que cubren la matrícula completa para los programas de MSc in Real Estate, MSc in Digital Project Management & Consulting, y MSc in Hospitality & Tourism Management.

Además, se otorgará un 35 % de beca en la matrícula a un máximo de siete estudiantes en los programas anteriormente mencionados y hasta cuatro beneficiarios en el programa de Hospitality & Tourism Management.

¿Cómo aplicar a las becas estudiar en Europa?

Para contribuir a su crecimiento profesional, este acuerdo también destinará becas del 20 % de la matrícula para un máximo de 8 estudiantes en MSc in Marketing & Digital Media.

En cuanto a los aspirantes al MBA in International Management, se ofrecerá una beca de 7.000 euros por estudiante, con 10 plazas disponibles.

Para inscribirse ingrese a este enlace y llene los datos personales requeridos. Tenga en cuenta que debe ser previamente admitida por ESCP.

La convocatoria inició el pasado 9 de enero de este 2024 y cerrará el 29 de febrero.