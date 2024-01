Contratistas denuncian que RTVC no les ha pagado

Fuentes de RTVC le aseguraron a Sigue La W que más de 150 contratistas estarían sin recibir sus pagos.

Las cuentas de cobro las habrían radicado al cierre del 2023, sin embargo, a la fecha no han recibido los pagos correspondientes, según algunos funcionarios esto se estaría presentando por la falta de comunicación y el enfrentamiento entre Holman Morris y Norida Rodriguez.

Desde RTVC afirman que no han suspendido labores, por lo que los programas de radio y televisión siguen activos pero con el mínimo de funcionamiento; y los retrasos en pagos no se han desembolsado, debido a que a que el Ministerio de las TIC no ha entregado la resolución que autoriza y aprueba el nuevo presupuesto.

Aunque Sigue la W ha buscado en reiteradas ocasiones al subgerente y a la gerente, ha sido imposible poder hablar con ellos para alcarar la situación que hoy se presenta en el Sistema de Medios Públicos.

