A 35 aumentaron los muertos por emergencia en la vía Quibdó-Medellín

Tras la tragedia que se registró en la vía que conduce de Quibdó hacia Medellín en el departamento de Chocó en la zona de Carmén de Atrato, por el derrumbe que dejó hasta el momento, según las autoridades, 35 personas muertas y por lo menos 8 desaparecidas; en la tarde de este domingo, se encontraron dos nuevos cuerpos.

Además, se tiene el reporte de por lo menos 14 policías que tienen a sus familiares dentro de las personas que continúan desaparecidas, de hecho, uno de los uniformados se encuentra en la zona adelantando las labores para ubicar a su esposa.

Entre tanto, una de la familiares de las 35 víctimas dijo en W Radio: “En mi caso ya fueron dos cuerpos extraídos, es un hecho lamentable y pedimos que nos miren y que intervengan esta carretera que es de la muerte para nosotros (…) la información que tenemos es que hubo derrumbes y obstrucción de una comunidad y al venirse la lluvia varios se resguardaron en una de las casas que queda frente al siniestro”.

Por su parte, uno de los sobrevivientes dijo que “es una cosa de pánico y mucho miedo. Nosotros íbamos para Medellín a llevar a mi hija a una cita”.

Así mismo, relató que cuando comenzó todo “había unos carros parados y un muchacho se metió, cuando el hombre quería echar para atrás, se nos vino un palo y nos dio, nos empujó y nos sacó la carretera (...) la reacción de mi señora fue abrir la puerta y evacuar muy rápido, fue una cosa de miedo. Pensé que íbamos a caer en un vacío, pero era plano”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro visitó la zona tras declarar la emergencia natural. “Ese decreto de desastre tiene un efecto concreto que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras; 500.000 millones de pesos se van a trasladar de la ANI a Invías para que se pueda cometer, no solamente que el final de la obra se termine en este año, si no lo que no se hizo desde que se inició la obra que es un trabajo de aseguramiento de aludes que permita seguridad de la vía”.

De igual forma, el mandatario aseguró que todas estas situaciones se deben a la falta de inversión en las partes más pobres del país. En ese sentido, indicó que se van a adelantar las investigaciones para saber las fallas que se presentaron.

“Las investigaciones están abiertas indudablemente, tenemos 20 años de muertos, en 20 años mucho tuvo que hacerse. Lamentablemente hoy estamos otra vez sobre muertes y en una cantidad demasiado alta por una circunstancia que son también de azar, pero que no mitigan el hecho que debe haber una gestión de riesgo sobre áreas que sabemos que son críticas, las razones de por qué este día está como está pues ya lo sé, suministrado es por decisión política”, agregó.