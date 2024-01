Maduro aseguró que Venezuela fue el único país que creció económicamente en Sudamérica

Seis horas duró el mensaje anual que por ley, debe ofrecer Nicolás Maduro. En presencia de diputados, algunos embajadores entre ellos los de Colombia, Rusia, China y Turquía, el mandatario venezolano ofreció algunos datos.

Entre ellos, el crecimiento económico durante 2023 el cual, dijo, fue de 5 %, asegurando que Venezuela fue “el único país que creció en Sudamérica” y agregó que esperaba que para 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) ronde el 8 %.

W Radio consultó al economista Asdrúbal Oliveros, de la firma venezolana Ecoanalítica, sobre esta afirmación hecha por Maduro.

“No es verificable, ya que el Banco Central de Venezuela tiene varios años (desde 2017) que no publica datos. No hay detalles sobre lo dicho por Maduro”, dijo Oliveros, agregando que, según consultoras como Ecoanalítica, tienen estimaciones de caída del crecimiento de 0,7 %.

Asimismo, señaló que organismos como el FMI y la Cepal han señalado que el país con mayor crecimiento en la región fue Guyana, con una cifra superior al 5% por el boom petrolero, así como Panamá.

Maduro no mencionó que la inflación, según datos del propio BCV, cerró en 189,8%.

¿Aumentó el salario?

El mandatario venezolano se refirió al salario mínimo, anunciando que aumentaría, a partir del 1 de febrero, a $60 dólares el llamado “bono de guerra”, transferencias directas que el Gobierno hace a los trabajadores, y mantendría en $40 dólares el ticket de alimentación, lo que sumaría $100 dólares, ambos montos “indexados” al dólar que publica el BCV. Estos dos mecanismos no generan pasivos laborales.

En cuanto al salario base, que si se cotiza, sigue siendo 130 bolívares, equivalentes a $3,6 dólares a la tasa oficial. Éste no se aumenta desde marzo de 2022.

“El anuncio está diseñado para tener un efecto propagandístico: crear la ilusión de que el salario en Venezuela se aumentó a $100. Pero esto no es cierto (…) ¿El problema? Estos bonos no los reciben todos los trabajadores, ni son regulares, ni cotizan en prestaciones sociales. Por lo tanto, no hubo aumento: el salario en Venezuela sigue siendo 4 dólares al mes. El Banco Mundial establece la línea de pobreza extrema en aquellos que perciben menos de un dólar al día”, señaló el analista político Enderson Sequera.

Más tributos

Maduro también se refirió a PDVSA. Sin dar detalles sobre la producción, dijo que la estatal petrolera cerró el año con un ingreso de $6.230 millones de dólares y que creció en 12,99% la actividad petrolera mientras que la extracción petrolera y de gas se incrementó en 14%.

Aunque habló de “mafias corruptas” dentro de la industria petrolera, no habló del exministro Tareck El Aissami, quien esta próximo a cumplir un año sin saberse dónde está o si es investigado por la trama de corrupción develada en marzo de 2023 y que le costó el cargo.

En cuanto a las exportaciones no petroleras, dijo que 2023 cerró con $758 millones de dólares.

La recaudación tributaria se ubicó en $5.750 millones de dólares y advirtió que espera que en 2024 la recaudación de impuestos llegue a los $10 mil millones de dólares.

Incautación de droga

En relación a este punto, Maduro aseguró que se incautaron 52.145 kilos de droga “provenientes todas, lamentablemente, de Colombia”.

Además dijo que se “neutralizaron” 48 aeronaves vinculadas al narcotráfico y dos submarinos de fabricación artesanal.

En cuanto al abastecimiento, dijo que se ubica en 96,7%, aunque no se refirió a la disminución de la capacidad de compra. Agregó que Venezuela se “autoabastece” en un 97 %.

A lo largo de su discurso, Maduro recordó y responsabilizó de las metas no alcanzadas, a las sanciones que mantiene Estados Unidos, incluso habló de la recompensa que mantiene el gobierno norteamericano sobre él.