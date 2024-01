Excongresista Milton Angulo niega vínculos con caso Ciro Ramírez y las ‘Marionetas’

Dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el caso derivado del escándalo de corrupción conocido como ‘las marionetas’, se mencionó que un grupo de congresistas estuvo interesado en recibir dádivas mediante contratos que se gestionaban con el DPS.

Uno de los episodios vinculó al senador del partido centro democrático, Ciro Ramírez; al ex director del DPS, Pierre García, ente otros congresistas, funcionarios y contratistas, gracias a la colaboración del principal testigo, Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío.

En el entramado de corrupción, la Fiscalía presentó un organigrama de quiénes eran los congresistas beneficiados y quienes los enlaces con el DPS y entre los mencionados en las últimas horas está el exrepresentante a la cámara Milton Angulo.

“Pierre le referenció a Pablo César que el dueño de ese contrato es el representante a la cámara de nombre Milton, presuntamente podría ser Milton Hugo Angulo Viveros”, señaló la fiscal del caso cuando presentaba argumentos para solicitar medida de aseguramiento contra Pierre García.

En diálogo con Sigue la W el exrepresentante Milton Hugo Angulo dijo que puede tratarse de un error de la Fiscalía, negó cualquier vínculo con las personas mencionadas en el proceso y advirtió que esto lo perjudica personal y familiarmente.

“Desconozco toda esa información (…) cojo esto con mucha serenidad porque no tengo conocimiento de eso, llego a pensar que tiene que ser una equivocación y simple y llanamente que la justicia y su saber entender prosiga porque no tengo ni he tenido relacionamiento directo con estas obras, con esta entidad”, señaló el excongresista.

Aseguró que no conoce a Andrés Ospina, quien según las investigaciones sería el enlace con el DPS, que sí visitó las oficinas del Departamento de Prosperidad Social pero que jamás tuvo vínculo alguno con todo el caso de corrupción.

