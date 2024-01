Nuevas medidas en materia de seguridad para Cúcuta

Cúcuta

Autoridades civiles y militares concretaron nuevas medidas en materia de seguridad para la ciudad de Cúcuta, lanzado un ultimátum a la delincuencia en esta capital.

La primera de ella va en contra del microtráfico en la ciudad. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta asegura que debilitará estas organizaciones. A través del decreto 0103 del 15 de enero del 2024 dictó medidas especiales para restringir el consumo de drogas en cercanías a colegios, centros deportivos y parques de la ciudad.

“En las áreas y espacios descritos, no se permitirá el consumo, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas naturales o sintéticas, inclusive la dosis personal, así como tampoco el consumo de bebidas alcohólicas durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana” dijo el primer mandatario.

Agregó que se hará visible en la ciudad, así como se hace en campañas políticas, a través de vallas publicitarias a los más buscados, para que los cucuteños los conozca y al verlos den anuncio a las autoridades.

Por otro lado, anunció un plan ambicioso de pago de recompensas para quien brinde información importante que permita dar con la captura de personas dedicados al microtráfico, pero también a otros delitos como hurtos, extorsiones, secuestros y homicidios.

Comunidad cannábica crítica decreto 0103

Gustavo Gelves, comisionado ante el Ministerio de Justicia por Norte de Santander en la construcción del plan de la nueva política de drogas, criticó el hecho que Jorge Acevedo no tomó en cuenta las partes involucradas en esta problemática, para restringir los espacios de consumo.

“Hay que resaltar que este decreto le ha dado un buen enfoque que corresponde con las directrices que nos ha dado el Ministerio de Justicia en calidad que este tema se debe tratar como un problema de salud pública y no de seguridad”.

Sin embargo, asegura que “si es muy preocupante que el señor alcalde no incluyó a las organizaciones civiles, familias de consumidores, ni usuarios, a la hora de construir este decreto”. Dijo que era importante tener en cuenta que “estas medidas van dirigidas a un tipo de población, que no van a poder consumir en sus casas y ahora tampoco en los espacios públicos, a esta población también se le están violando sus derechos. No podemos hacer leyes provisioncitas sin darles el espacio para que ellos lo hagan (consumir)”.