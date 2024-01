“Es cordial”: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, sobre relación con Gobierno Petro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo sobre diferentes coyunturas que vive ese país en materia de seguridad y orden público.

Sin embargo, el mismo presidente Noboa se refirió a Colombia en diferentes apartados de la entrevista. Por esta razón, se le preguntó sobre las relaciones que ambos países mantienen en la actualidad.

“Están bien”, dijo en un inició.

Añadiendo al tiempo que “con el presidente Petro conversamos, tenemos una relación cordial”.

Noboa resaltó que “hay cosas en las que no que no estamos de acuerdo, pero no por no estar de acuerdo en ciertas cosas vamos a dejar de tener relaciones diplomáticas con nuestro vecino y con una nación muy querida para nosotros”.

Escuche la entrevista completa a continuación: