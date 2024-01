Preocupación por desabastecimiento de medicamentos en Norte de Santander

Cúcuta

La crisis que viene presentando el sector salud a nivel nacional está dejando en riesgo la vida de cientos de pacientes que padecen enfermedades huérfanas. Norte de Santander no es la excepción y desde el departamento veedores de la salud piden al gobierno nacional prestar atención a este problema.

“Este momento el país está viviendo una crisis en materia de salud y de desabastecimiento” dijo Nicolás Salazar, veedor de salud en la región, quien recordó que “en el marco de una reforma a la salud, las EPS e IPS están muy prevenidas, el gobierno no ha querido pagar la deuda que tienen con ellas. Tenemos instituciones como nuestro hospital que están casi quebradas porque el estado no quiere pagar las deudas. Entonces va a ser muy complicado para los usuarios los próximos meses o hasta que realmente sepamos qué va a pasar con la reforma”.

Resaltó que el no recibir los medicamentos a tiempo, no solamente está en riesgo su salud física, sino también la emocional, considerándose los pacientes como seres integrales que saben la necesidad que tienen de estos insumos y las consecuencias que les traen el no consumirlos.