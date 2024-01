La millonaria suma que perderá un golfista por ganar un torneo profesional siendo amateur

Nick Dunlap se coronó campeón del American Express del PGA Tour, pero no recibirá el cheque al ser aficionado. Foto: Getty Images. / Orlando Ramirez

El golf es uno de los deportes que mejores premios económicos otorga, pero no todos pueden gozar de ello. Nick Dunlap ganó el American Express y se convirtió en el primer golfista amateur en vencer en el PGA desde Phil Mickelson en 1991, pero no todo es color de rosas: el estadounidense de 20 años no podrá recibir el cheque de 1.512 millones de dólares que se otorga al ganador de la competición.

¿Cuál es el motivo?

Su condición de amateur. El reglamento del PGA Tour establece que un golfista aficionado no podrá recibir el premio económico al ganar un torneo del circuito ni cambiar su estatus a profesional mientras este se disputa.

Es por esta razón que el premio irá para el segundo mejor clasificado, el sudafricano Christian Bezuindehout, quien igualó su mejor participación en un certamen del PGA al finalizar segundo.

Con este triunfo, Nick Dunlap se convirtió en el octavo golfista en ganar un torneo en el PGA bajo la condición de amateur. El primero en hacerlo fue Cary Middlecoff en 1945 y el último había sido Phil Mickelson quien en 1991 se llevó el triunfo en el Northern Telecom Open renunciando a un cheque de 180.000 dólares. Una cifra muy inferior a la suma que dejó atrás Dunlap.

¿Quién es Nick Dunlap?

El ganador del American Express tiene 20 años y está en segundo año en la Universidad de Alabama. El torneo disputado en La Quinta, California fue su cuarto evento en el PGA Tour y actualmente es el campeón del US Amateur que ganó Tiger Woods en cuatro oportunidades. Para quedarse con el ‘AMEX’ superó a 21 golfistas que hacen parte del Top 50 mundial incluyendo al mejor clasificado Scottie Scheffler y, a pesar de que no podrá recibir el millonario premio, gozará de exención en el PGA hasta 2026.