No sería vicepresidenta sin el camino que ella hizo: Francia Márquez sobre Piedad Córdoba

Este lunes el Congreso de la República recibió en cámara ardiente el cuerpo de la senadora Piedad Córdoba, quien falleció el pasado sábado en Medellín, tras sufrir un infarto.

Al homenaje asistieron algunos de sus compañeros del Pacto Histórico y de otros sectores políticos, así como embajadores, entre ellos los de Cuba y Venezuela. También participaron ministros del Gobierno de Gustavo Petro y la propia vicepresidenta Francia Márquez.

En su intervención, Márquez se refirió al legado que considera dejó la senadora, especialmente por su aporte a la paz del país y a la participación de las mujeres en política.

“Como vicepresidenta tengo que decir que Piedad Córdoba abrió las puertas de las mujeres en este país, pero de las mujeres negras en este país. Yo no sería vicepresidenta sin el camino que ella hizo junto a muchas otras mujeres y hombres de esta Nación”, precisó.

La vicepresidenta también se refirió a los reclamos que han expresado algunos congresistas, quienes consideran que no hubo justicia frente a las controversias que protagonizó la dirigente política.

“Sentimos un dolor porque, aunque muchos en este país no reconocieron el liderazgo de Piedad Córdoba, el pueblo negro sí lo reconoció. Gracias Piedad por creer en la paz de Colombia, por adentrarse en la selva a rescatar personas secuestradas, así este país no lo haya reconocido. Ahora que estoy aquí entiendo las mezquindades de la política y las mezquindades humanas que a veces no permiten reconocer esos actos de grandeza”, dijo.

Finalmente, Francia Márquez reveló que la primera persona por la que votó al cumplir los 18 años de edad fue justamente Piedad Córdoba, porque veía a una mujer que se parecía a ella, “que tenía el mismo color de piel y que llevaba la historia de un pueblo en sus hombros”.

Las exequias de la senadora antioqueña se cumplirán este martes 23 de enero en Medellín.