El libro inédito de Piedad Córdoba con los detalles desconocidos de su secuestro

En el año 2021, hace poco más de dos años la senadora Piedad Córdoba invitó al periodista Jorge Gómez Pinilla, director del portal El Unicornio, a ir a su casa en Medellín.

Lo alojó en el apartamento de su hija, que quedaba en el mismo edificio, y trabajaron durante varios días en la reconstrucción detallada de su secuestro a manos del jefe paramilitar Carlos Castaño.

El periodista grabó la conversación con el relato de Piedad Córdoba que sustenta un libro que se estaba listo para publicarse con Ícono Editorial.

La narración es un retrato vívido y estremecedor de ese secuestro y del carácter recio de Piedad Córdoba que el país conoció.

Hoy, gracias a la generosidad del periodista Jorge Gómez Pinilla, tendremos la oportunidad de oír –por primera vez– esa conversación, en carne viva, en la que ella cuenta cómo enfrentó a los paramilitares que la secuestraron y a Carlos Castaño en particular.

Piedad Córdoba fue secuestrada en 1999 por un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos con prendas distintivas del CTI de la Fiscalía, mientras estaba en la antesala de un consultorio odontológico de Medellín.

En su relato para el libro contó que la primera escala de su secuestro fue un lugar de tierra fría donde tuvo la certeza de que la iban a matar. Por eso pidió un papel y un lápiz para escribir una carta de despedida a su mamá, doña Lía Esneda Ruíz.

Aunque Córdoba, en la intimidad de su conversación con el periodista Gómez Pinilla, cuenta que estaba muy asustada, le demostraba a sus secuestradores exactamente lo contrario.

En ese helicóptero la llevaron a un lugar de tierra caliente donde Piedad Córdoba, cuyo carácter recio conoció Colombia, estuvo a punto de derrumbarse cuando le dijeron que correría la misma suerte de la hermana del jefe de las Farc Pablo Catatumbo, asesinada en cautiverio por los paramilitares.

Era el 30 de mayo de 1999. Ella se había quitado la sudadera que le dieron para vestirse y tenía puesta solamente una blusa y la ropa interior. Según lo narra Córdoba, cuando llegó a verla Carlos Castaño estaba en calzones pero no permitió que su estado de indefensión le permitiera a su secuestrador humillarla.

Castaño quedó desconcertado ante el insulto de Piedad Córdoba. Ella lo describía como un hombre bajito y colérico que esa noche le contó porque estaba sentenciada a muerte y porque esa condena pesaba también contra Jaime Garzón.

Para gestionar su liberación un grupo de congresistas, encabezados por Horacio Serpa, fue a encontrarse con el jefe paramilitar. Piedad Córdoba relató que le dijo a Castaño que perdía su tiempo si pensaba que ella iba a cambiar de posición política después del secuestro.

De la comisión que fue a hablar con Carlos Castaño también hacia parte el entonces senador Enrique Gómez Hurtado, con quien el cabecilla paramilitar fue especialmente amable por tratarse de un hijo de Laureano Gómez; y también el senador Omar Yepes, dirigente conservador de Caldas, que en un momento temió que la gestión para liberar a Piedad Córdoba terminara en un secuestro masivo.

Se dialogó con el periodista Jorge Gómez Pinilla, director de El Unicornio, y depositario de estos y otros reveladores testimonios de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Jorge, buenos días.

Gómez Pinilla relató sobre algunas cosas que Piedad Córdoba le dijo de su secuestro.

“Castaño le dijo: ‘mañana me reúno con Horacio Serpa, pero usted no va a ir’. Ella le contesto: ‘haga lo que quiera, si me va a entregar me manda sola, no me entregue a nadie que eso es humillante’”.

Añadió: “Castaño le dijo: ‘no la puedo soltar sola porque después la mata la brigada del Ejército y luego me la achacan a mi’”.

Y así, conto que “ella le dijo que lo iban a matar sus amigos militares porque sabía mucho”.

También se refirió al asesinato de Jaime Garzón. “Cuando Castaño mató a Jaime Garzón, dicen que él lloraba cuando vio las manifestaciones nacionales por el asesinato y decía ‘como pude hacer yo esto’”.

Por otro lado, Gómez Pinilla se refirió a la no publicación del libro anteriormente.

“Planteo una hipótesis y tiene que ver con que cuando estábamos preparando el libro, coincidió con la salida del libro de Gerardo Reyes sobre Alex Saab donde cuenta algunas cosas. No significa que ella estuviera impactada, sino que tal vez se dio cuenta de que cualquier cosa que dejar en ese libro relacionado a Saab podía ser usada en su contra. Prefirió abstenerse”, contó.

Finalmente, habló sobre qué se hará ahora con el material que se cuenta en materia de testimonios y grabaciones.

“Hicimos una serie de grabaciones, habría que ver en estas condiciones nuevas qué se puede hacer porque hay un material en donde ella cuenta muchas cosas nuevas. Son muchos los temas que tocó, pero hay que ver qué hacer con ese material porque ese era el libro que íbamos a hacer, pero luego ella prefirió abstenerse”, dijo.

Añadiendo que “en algún momento el libro iba a ser una entrevista biográfica dividida por temas. Ya no se puede hacer así, estoy pensando en la biografía no autorizada de Piedad Córdoba recorriendo otros aspectos importantes”.

Mil gracias a Jorge Gómez Pinilla, periodista que grabó la detallada narración de Piedad Córdoba sobre su secuestro y otros aspectos de su vida. Una mujer que fue profundamente querida por algunos y visceralmente odiada por otros pero que no le fue indiferente a casi nadie.

Escuche El Reporte Coronell completo a continuación: