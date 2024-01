¿Elefante blanco en Cúcuta? Obras inconclusas en el Malecón de más de $8.000 millones

Cúcuta

Las obras de mejoramiento del separador de la Avenida Libertadores siguen dando de qué hablar. En esta oportunidad, W Radio conoció que la en la dirección donde figura la sede de la firma contratista funciona una confitería.

UMC, firma encargada de la importante obra, tiene registrada su dirección en el municipio de Los Patios, exactamente en la Av. 10, en la manzana 27 con lote 404. W Radio se dirigió hasta este lugar en búsqueda de Paula Rojas Mantilla, quien figura como representante legal de la Unión Temporal, sin embargo, al llegar al lugar encontró que ahí existe una confitería, negocio donde venden todo lo relacionado a fiestas, cerveza y gaseosas.

Dirección donde registra la UT UMC, Los Patios. Ampliar

En el lugar solo salió una mujer de avanzada edad, quien aseguró que no conoce a Rojas Mantilla. Al preguntarle si sabía qué era la Unión Temporal UMC dijo que no tenía idea, que iba a preguntarle a su hijo si él tenía conocimiento. Minutos más tarde volvió a salir y respondió que no, que este hombre tampoco tenía conocimiento.

Sobre esta obra hay muchos reparos, uno de ellos que la administración saliente había prometido que la obra se entregaba antes de terminado su cuatrienio. Esta obra inició el pasado 25 de agosto del 2023, pero se detuvo al finalizar el año, al parecer por falta de materiales. La obra tiene una inversión cercana a los $8.669.000.000.