No había química: director de la ESAP sobre salida del director de Norte de Santander

En diálogo con Sigue La W, Jorge Bula director de la ESAP respondió a las denuncias sobre clientelismo especialmente en la regional de Norte de Santander/ Arauca, donde el director Fabio Torres duró solo dos meses en el cargo a pesar de haber tenido el mejor puntaje en el concurso de méritos y que según varias fuentes habría salido por presiones del representante Wilber Carrillo del Partido de La U.

Frente a ello el director aclaró que no conoce al representante Carrilllo “nunca lo he visto en mi vida” también asegura que no conoce al gobernador de Norte de Santander.

Frente a la salida de Torres aseguró advirtió “Yo tengo la potestad de pedir la renuncia porque son nombres de libre nombramiento y , yo organizo eso y la forma en la que se articulan los directores son cargos de confianza”

Según aclara la salida de este director se habría presentado porque Fabio Torres habría tenido fallas en “su relación con el equipo de trabajo, no hubo una comunicación fluida, ni hubo química con los directores territoriales en relación con los propósitos institucionales”.

Finalmente reiteró que las direcciones territoriales las eligen los gobernadores, “yo a ellos les paso la lista de la terna y ellos la eligen, les presento a los 3 nombres elegidos y ellos seleccionan”

Frente al poder que tendría, el asesor de despacho el señor Andrés Santiago León Pineda aseguró que el fue su estudiante en la Universidad Nacional y decir que el tiene el poder para determinar nombramientos o facultades especiales no las tiene, eso temas son únicamente competencia del director nacional.

Sobre las quejas y denuncias hechas en el mes de septiembre de 2023 por estudiantes, profesores y sindicatos Bula afirmó que el espacio está abierto para dialogar sobre las peticiones que estos tienen para la comunidad.