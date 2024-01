“Si no alcanza la plata hagamos una reforma tributaria”: la propuesta de MinSalud. Foto: Min Salud

En el marco de la primera audiencia pública sobre la reforma a la salud que se realizó en Bucaramanga, el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, presentó una polémica propuesta para costear el proyecto y es con una reforma tributaria.

“Si no alcanza la plata entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar, hacemos una reforma tributaria justa y equitativa”, propuso el jefe de la cartera durante su intervención.

El ministro señaló que quienes menos tengan serán los que menos aportes hagan y quienes más recursos posean, aportarán más, enfatizando en que el Gobierno Nacional no tiene más dinero para aumentar el presupuesto de la salud.

“Las redes no son exclusivas de las EPS, las vamos a construir entre todos, con los pacientes, las IPS, los gobiernos, con las gestoras de salud y vida, y los trabajadores; todos los CAPS tendrán su subsidio a la oferta para que pueda formalizar a sus trabajadores y darles un sueldo digno”, agregó el ministro Jaramillo.

Finalmente, agregó que no entiende por qué no sueltan el negocio las EPS si no les está generando dinero y que si lo citan a la Procuraduría o Contraloría, él responderá.