Víctima de robo contó cómo lo abordaron en moto en Bogotá: me gritaba ¡el reloj, el reloj!

Bogotá

Nicolás, víctima de robo en la calle 85 con Carrera Séptima en la ciudad de Bogotá durante el fin de semana, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre cómo ocurrieron los hechos.

Nicolás aseguró que había salido a almorzar cerca de su casa en el Parque de la 93 y en el camino de regreso notó que unas motos lo estaban siguiendo. Sin embargo, en algún punto vio que una de ellas se alejó lo cual lo “tranquilizó”.

Cuadras más adelante, en la calle 85 con Carrera Séptima una moto se acercó a él con un arma en la mano. “Me gritaba ¡el reloj, el reloj!”.

“Yo intenté irme hacia el otro carril, pero el semáforo estaba en rojo y no pude moverme. También quise quitarme el reloj para esconderlo, pero al final decidí entregarlo para no arriesgar”.

Explicó que, tras el robo, avanzó unas cuadras y vio un policía, a quien le pidió ayuda, pero sabía que los ladrones ya se habían alejado del sector.

“Una pareja que iba detrás de mí me dijo que había tomado fotografías, que son esas que se han visto en redes sociales”.

Agregó que desde ese momento ha tenido acompañamiento de la Policía con el seguimiento del caso.

“Me han tomado la declaración y me han ido contando cuál es el avance. Se han revisado cámaras para ver desde dónde me estaban siguiendo”.

Finalmente reveló que el reloj tenía un valor aproximado de 20 millones de pesos.