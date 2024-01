No podemos decir si fue provocado: alcalde Carlos F. Galán por incendio en cerro de Bogotá

Bogotá enfrenta una emergencia ambiental con un incendio que se desató en los Cerros Orientales de la ciudad, generando más de 12 horas de intensivo trabajo por parte de los cuerpos de emergencia. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la zona para proporcionar información sobre la situación actual y las medidas que se están tomando.

Sobre este incendio detectado hacia las 7:00 de la mañana del lunes 22 de enero dialogó en La W, con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para dar un balance de la emergencia.

“Hay un incendio en este momento activo en los cerros, a la altura de la calle 70 un poco más al sur en la circunvalar”, contó el alcalde Galán.

Así mismo, explicó que “es un incendio que se produjo ayer a las 7:00 de la mañana. Pedimos apoyo a helicóptero porque el punto en donde está el incendio es de difícil acceso”, puntualizó.

Carlos Fernando Galán mencionó que el incendio no se ha expandido mayoritariamente en materia de terreno, pero que sigue activo.

“Alrededor de las 8:00 o 9:00 de la noche la afectación era de poco más de una hectárea y el cálculo es que durante la noche aumentó 2.5 hectáreas”, relató.

Así mismo, dijo que “en minutos debe estar llegando helicóptero de la Fuerza Aeroespacial y el Ejército enviara más hombres para apoyar”, dijo.

Justamente sobre los helicópteros, que tardaron en llegar a la zona, dijo que “la ayuda se pidió temprano, alrededor de las 11:00 de la mañana, pero los helicópteros entraron a operar a las 3:00 de la tarde”.

Lo anterior, porque según dijo, “se requerían permisos especiales por la zona del Aeropuerto El Dorado, la zona de vuelo”.

Y así, que el agua que se está usando para las descargas se sacó del Embalse san Rafael.

El alcalde Galán resaltó que “no es fácil llegar a los cerros orientales. Es muy peligroso, más en horas nocturnas”.

Finalmente, el alcalde de Bogotá habló sobre si ya se conoce el origen del incendio: “En este momento no podemos decir el origen, hay un cuerpo especial de Bomberos que está realizando esas investigaciones. No podemos decir si fue provocado o no, pero sí aprovechamos para hacer un llamado de precaución a toda la gente en Bogotá”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause No podemos decir si fue provocado: alcalde Carlos F. Galán por incendio en cerro de Bogotá 11:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1706010757_984_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Así se registró el incendio en los cerros de Bogotá este 22 de enero

En fotos: así fue el incendio en los cerros de Bogotá