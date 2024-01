Descubren en Brasil fósiles de un anfibio gigante más antiguo que los dinosaurios

BRA60. ROSÁRIO DO SUL/RIO GRANDE DO SUL (BRASIL), 23/01/2024.- Fotografía cedida por la Universidad Federal do Pampa (UniPampa) que muestra los miembros del Laboratorio de Paleobiología del Campus São Gabriel de la Unipampa durante el trabajo de descubrimiento de los fósiles de un anfibio gigante más antiguo de los dinosaurios y del que solo se tenía referencia en Rusia, descubierto en una granja de la zona rural del municipio de Rosário do Sul en el sur de Brasil. Los fósiles de un anfibio gigante más antiguo que los dinosaurios y del que solo se tenía referencia en Rusia fue descubierto en el sur de Brasil, según informó este martes la Universidad Federal do Pampa (UniPampa). El centro universitario anunció así el descubrimiento del 'Kwatisuchus rosai', nombre dado por el término tupí 'kwati' (hocico largo) y la palabra 'rosai' en homenaje al profesor Átila Stock Da-Rosa, pionero en los descubrimientos paleontológicos en esa zona. EFE/ Alice Dias/Universidad Federal do Pampa (UniPampa)/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO / Alice Dias ( EFE )