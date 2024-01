“El legado de Mockus no puede ser el insulto de ‘JotaPe’ a Piedad”: dirigente Verde

El Partido Verde afronta una nueva tensión, esta vez, por cuenta de los insultos del senador Jonathan Ferney Pulido más conocido como ‘JotaPe’ Hernández en contra de la exsenadora Piedad Córdoba, pocas horas después de su fallecimiento.

En diálogo con Sigue La W, Marcela Clavijo, integrante de la dirección ejecutiva del Partido Verde y vocera de la Comisión de Género de la colectividad, pidió que ‘JotaPe’ sea expulsado.

“La sanción que queremos es la pena máxima que hay en la colectividad. La solicitud es clara, que lo expulsen del partido, no es la primera vez, él se ensañó con la memoria de Piedad Córdoba pero, ¿Cómo se comportó con María José Pizarro? Y esto es, además, un llamado a todas las colectividades, no podemos hablarnos así entre políticos y políticas, esto no puede ser con populismo negativo, con términos peyorativos, ¿Qué le estamos enseñando al país? Líderes y lideresas que nos paga el pueblo colombiano, ¿a maltratarnos de esa manera? Hay espacio para todo. Él ya se había referido a María José de una manera indecorosa”, aseguró Marcela Clavijo.

A las pocas horas del deceso de Piedad Córdoba, ‘JotaPe’ Hernández publicó un video en el que decía que no podía ser hipócrita y desearle que descansara en paz, pues, según dijo, “acababa de morir una de las peores personas”.

Frente a estas declaraciones, Marcela Clavijo insistió que ‘JotaPe’ representa un partido y un aval, y sus insultos no representan a la colectividad por lo que debe dar un paso afuera.

“Cuando tenemos un aval, cuando representamos una colectividad, hacemos algo para representarla. El legado que deja el partido Verde (de Antanas Mockus) no puede ser este”, afirmó. “No es una pelea personal, mientras no haya una manifestación de humildad de perdón, exigimos que sea retirado de la colectividad”, argumentó Clavijo.

Por su parte, la representante a la Cámara, Carolina Giraldo aseguró que aunque tiene una relación amigable con su colega, no está de acuerdo con su actuación y pidió una sanción que incluya un diálogo con el partido para corregir su error.

“Antes a nadie se le ocurría hablar mal de alguien que acaba de morir, ahora lo vimos en redes, no solamente ‘JotaPe’ celebrando la muerte de Piedad. ¿Por qué antes era tan sagrado y no corríamos ese cerco y ahora sí? Ahí hay que dar una discusión amplia (...) estoy de acuerdo con una sanción a ‘JotaPe’, no la expulsión, pero que se pueda hablar con él”, aseguró.

Carolina Giraldo, quien también es presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, aseguró que esta reflexión sobre la política basada en likes debe plantear una reflexión en todos los partidos políticos.

“Lo que está pasando en la política colombiana es que no estamos dando los debates con altura, nos estamos llenando de insultos, y desafortunadamente los insultos en las redes sociales terminan volviéndose virales. En muchas cosas no estuve de acuerdo con Piedad en vida, en otras sí, todos tenemos que reconocer que fue una defensora de la diversidad, en los temas étnicos y demás, creo que eso nadie se lo puede quitar; en muchas cosas también me aparto, en su relación con Maduro y demás, y creo que uno puede hablar del legado de una persona sin tener que insultarla, ahí yo también me aparto de lo que ha dicho ‘JotaPe’, con quien tengo una relación de colegaje muy buena donde coincidimos en algunos temas, pero aquí, definitivamente, no coincido con él” aseguró.

Giraldo aseguró que en las redes y en la política se están corriendo los límites del respeto.

“Se está corriendo la cerca de lo que era socialmente aceptado decir, antes la gente lo podía pensar y no era capaz de decirlo. Ahora tenemos ciertos líderes políticos que dicen cosas que los conecta con algún sentimiento que dicen ‘ah es que me pueden dar muchos likes y puede ser viral en las redes sociales”, enfatizó.

Por su parte, el senador Verde, Ariel Ávila, aseguró que el partido está en una tensión muy grande por sus diferentes tendencias al interior y lo ocurrido con ‘JotaPe’ y sus insultos a Piedad Córdoba requieren un análisis dentro de la colectividad.

“El tema del senador ‘JotaPe’ está tomando unas dimensiones que yo no había visto. El Comité de Ética se va a pronunciar para analizar la actuación, ¿Cómo decidirá? No sé. Yo por eso esperaría que el senador ‘JotaPe’ se pronunciara y dijera que fue desafortunado. Él tuvo muy mala relación con la senadora Piedad Córdoba y yo estaba en uno de los momentos en que ella fue muy agresiva con él, pero sí fue muy desafortunado, yo esperaría que él recapacitara, que él pidiera perdón a la familia y mirar para adelante, pero si no, claro, el Comité de Ética tiene que actuar, aquí hay unos mínimos que tenemos que tener los seres humanos, imagínense ponerse uno a pelear con un muerto”, afirmó Ariel Ávila.

