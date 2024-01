Esperaría que JotaPe recapacite y pida perdón a la familia de Piedad Córdoba: Ariel Ávila

En diálogo con Sigue La W el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila reconoció que tiene una buena relación con el senador JotaPe Hernández y que fue testigo del tono agresivo en el que este fue tratado por la exsenadora Piedad Córdoba.

“Él tuvo muy mala relación con la senadora Piedad Córdoba y yo estaba en uno de los momentos en que ella fue muy agresiva con él”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que no comparte lo que JotaPe dijo horas después del fallecimiento de Córdoba

“El tema del senador JotaPe está tomando unas dimensiones que yo no había visto. El Comité de Ética se va a pronunciar para analizar la actuación, ¿cómo decidirá? No sé. Yo esperaría que el senador JotaPe se pronunciara y dijera que fue desafortunado” aseguró Ávila.

JotaPe Hernández publicó un video en el que decía que no podía ser hipócrita y desearle que descansara en paz, pues, según dijo, “acababa de morir una de las peores personas”.

Ariel Ávila aseguró que se acercó a la familia de la excongresista Piedad Córdoba y le pidió perdón por lo expresado por JotaPe Hernández.

“Sí fue muy desafortunado, yo esperaría que él recapacitara, que él pidiera perdón a la familia y mirar para adelante, pero si no, claro el Comité de Ética tiene que actuar, aquí hay unos mínimos que tenemos que tener los seres humanos, imagínense ponerse uno a pelear con un muerto, eso sí me parece complicado, muy difícil’, afirmó Ariel Ávila.

Por su parte Marcela Clavijo, integrante de la dirección ejecutiva del Partido Verde y vocera de la Comisión de Género de la colectividad, pidió que JotaPe sea expulsado.

“La sanción que queremos es la pena máxima que hay en la colectividad. La solicitud es clara, que lo expulsen del partido, no es la primera vez, él se ensañó con la memoria de Piedad Córdoba pero, ¿Cómo se comportó con María José Pizarro? Y esto es, además, un llamado a todas las colectividades, no podemos hablarnos así entre políticos y políticas, esto no puede ser con populismo negativo, con términos peyorativos, ¿Qué le estamos enseñando al país? Líderes y lideresas que nos paga el pueblo colombiano, ¿a maltratarnos de esa manera? Hay espacio para todo. Él ya se había referido a María José de una manera indecorosa”, aseguró Marcela Clavijo.

“Cuando tenemos un aval, cuando representamos una colectividad, hacemos algo para representarla. El legado que deja el partido Verde (de Antanas Mockus) no puede ser este”, afirmó. “No es una pelea personal, mientras no haya una manifestación de humildad de perdón, exigimos que sea retirado de la colectividad”, argumentó Clavijo.

