Pierre García asegura que el mismo presidente Gustavo Petro “ya lo condenó”

El excongresista y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García, rompió el silencio en medio de la audiencia en la que se define la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que pidió la Fiscalía General de la Nación.

En medio del escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas II’, García le aseguró a la juez 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que es inocente y que demostrará con pruebas que no cometió ningún delito.

El excongresista señaló que rechaza la imputación de cargos que formuló la Fiscalía e indicó que hasta el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ya lo condenó, sin tener pruebas y violando su derecho al debido proceso.

“Hoy inicia mi defensa técnica y material en la que aportaré pruebas y argumentos que demostrarán mi inocencia y la no ocurrencia de los hechos relatados por la Fiscalía, así como lo hice en la audiencia de imputación, en la que desafortunadamente no es permitido defenderse, vengo a usted (juez) a reafirmar que rechazo categóricamente las imputaciones proferidas por la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento”, afirmó.

García aseguró que son falsos los testimonios que recopiló la Fiscalía y con los que estructuró este proceso.

“De ninguna manera puedo aceptar que a través de un falso testimonio, de un confeso delincuente sobre la base de meras inferencias, se me señale de ser determinador en un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares”.

Agregó que “rechazo que se me señale de pertenecer a lo que la Fiscalía llama un grupo delincuencial organizado”.

García le dijo a la juez que las pruebas que se encuentran en el expediente y que entregará su abogado defensor, demuestran que no se quedó con ningún peso.

“Señoría acudo a su estrado judicial para defender mi nombre, mi honra y para defender mi libertad; de ninguna manera puedo aceptar las insinuaciones que ha hecho la Fiscalía, es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción de miles de millones de pesos, cuando la evidencia que reposa en el expediente y las pruebas que aportará mi defensa, demuestran que no se perdió un solo peso del presupuesto nacional”, dijo.

Sobre el convenio con Proyecta y por el que la Fiscalía argumentó su imputación dijo que “no solo el convenio firmado por el DPS tuvo 0% de ejecución y no hubo ningún anticipo sino que cuando me correspondió ser director general encargado de Prosperidad Social, se aplicaron las medidas que llevaron a que no se diera prorroga al convenio, es decir que se diera por terminado dicho convenio con Proyecta, entidad de la gobernación del Quindío sin ningún perjuicio para Prosperidad Social o la Nación”.

Revivió el episodio del ‘Cartel de falsos testigos’

En medio de su intervención recordó que su padre, el exsenador Carlos García, permaneció privado de la libertad durante dos años y tres meses, por un ‘cartel de falsos testigos’.

“Mi padre (exsenador Carlos García), fue detenido preventivamente durante 27 meses para luego ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Cinco años después la Fiscalía fue obligada a pedirle perdón en un acto público y 10 años después la justicia condenó al cartel de testigos por falsos testimonios. Pese a lo anterior nada repara el daño causado por la Fiscalía”.

Denunció actuaciones desleales de la Fiscalía

Pierre García denunció lo que considera como una vulneración de sus derechos al debido proceso.

“Hoy acudo ante usted para defender mi libertad, la Fiscalía pese a que apenas estamos en la primera etapa procesal, que ni siquiera ha empezado un juicio en mi contra, ya me ha causado un gran daño con actuaciones desleales en la investigación y falsedades de tal magnitud, que se ha vuelto un escándalo nacional”.

“El presidente de la República, ya me condenó”

García le dijo a la juez que en medio de este escándalo nacional, hasta el presidente de la República, Gustavo Petro, ya profirió sentencia condenatoria en su contra, cuando ni siquiera se encuentra en etapa de juicio, vulnerando sus derechos desde el Ejecutivo.

“Incluso el mismo presidente de la República, sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó por adelantado, el mismo presidente que reclama un debido proceso para su hijo ante la misma Fiscalía”.

Agregó que “ruego a usted que me conceda el derecho de poderme defender en libertad y poder defender plenamente mis derechos en un proceso donde tanto el investigador como el jefe del Ejecutivo, desconocen el valor del debido proceso y que no he sido vencido en juicio”.

Finalmente, insistió en qué “soy inocente, rechazo las imputaciones de la Fiscalía y demostraré con pruebas mi total inocencia”.