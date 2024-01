Por el afán de ser gobernador recibí el apoyo paramilitar: Hugo Aguilar en la JEP

En su audiencia única de aporte a la verdad ante la JEP, el coronel (r) Hugo Aguilar aceptó una vez más, como lo había hecho ante la Comisión de la Verdad, que recibió el apoyo de los paramilitares para convertirse en gobernador de Santander.

Según el exmandatario condenado por parapolítica, aunque nunca les recibió un peso y aseveró que su patrimonio es por cuenta de su sueldo como policía y las recompensas que recibió tras operaciones exitosas (como la caída de Pablo Escobar), sí aceptó que llegó a acuerdos para que le permitieran hacer campaña política y presionaran a la población para votar por Hugo Aguilar gobernador.

“Asumo mi responsabilidad, que, por el afán del poder, de ser gobernador, recibí el apoyo de los paramilitares del Bloque Central Bolívar que hoy me arrepiento y las consecuencias que he venido pagando, el sufrimiento de mi familia y la vergüenza que he causado”, señaló el coronel en retiro.

Asimismo, mencionó una reunión con alias ‘César’ en el corregimiento Las Mercedes de Cimitarra junto con Domingo Navarro y Alfonso Riaño, en la cual se determinó que apoyarían a estas dos personas a la alcaldía y la Asamblea de Santander, quienes a la postre resultaron elegidos como el coronel Hugo Aguilar en el caso de la Gobernación.

“El acuerdo que se hizo ahí era que yo debía apoyar a Alfonso Riaño para que saliera diputado, a Domingo Navarro, y que ellos me apoyaban porque tenían una fuerte influencia de votación. Domingo Navarro dependía del doctor Germán Rodríguez que había sido exalcalde del municipio, a él lo investigaron por la parapolítica y fue absuelto”, afirmó.

Asimismo, el coronel Hugo Aguilar afirmó que otro de sus “compromisos” fue nombrar en la secretaría de Educación a Bonel Patiño, sabiendo que era amigo de alias ‘Ernesto Báez’. Aguilar aseveró que lo sacó del cargo porque no iba a trabajar, y se enteró que se reunía con alias ‘70′ y Ernesto Báez y les ofrecía cargos de profesores porque la contratación era muy difícil.

Frente al hallazgo de desaparecidos, el exgobernador de Santander indicó que conoció que en una finca llamada Gorgona, alias ‘Puntilla’ lanzaba a un lago con cocodrilos los cuerpos de víctimas del paramilitarismo para que fueran desaparecidos.

La mención a un supuesto mensaje del magistrado Leónidas Bustos

Dentro de la información que aportó a la JEP, el coronel Hugo Aguilar indicó que por parte de Claudia García Méndez y Martha Cristina Pineda, quien lo visitó en La Picota, supuestamente le exigían 5.000 millones de pesos desde el despacho del magistrado Leónidas Bustos para no condenarlo por sus vínculos con paramilitares.

“Se reunió conmigo allá al lado de la cancha, normalmente era el sitio que utilizábamos para reunirnos con los abogados. Y ella me dice, coronel le tengo un mensaje de parte del magistrado Leónidas Bustos. Usted está cerca al fallo, usted verá, tiene la oportunidad de salir ya y me señala los cinco dedos. Yo le dije ¿cinco dedos? me dijo no: cinco mil millones”, afirmó.

La respuesta de Aguilar según dijo en la JEP fue: “yo no soy ningún mafioso, dígale a ese HP que de dónde voy a sacar yo 5.000 millones de pesos”, aseveró.

De hecho, indicó que de todos los políticos de Santander condenados por esos nexos fue al que peor le fue, en comparación con otros como Luis Alberto Gil ‘El Tuerto’ o Mario Uribe.

La continuación de la audiencia quedó para una próxima sesión que será comunicada con antelación, después de contrastar la información que entregó Hugo Aguilar en un documento.