“El centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio”: senador Iván Name

Desde Bucaramanga, el presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name se refirió a la polémica que se ha presentado en las últimas horas sobre la reducción que se habría hecho al presupuesto para los bomberos, que el ministro del interior ya negó y volvió a hacer críticas al centralismo.

“Lo que está demostrado cada vez que tenemos una crisis o que nos ofrecen unos juegos de ajedrez o Panamericanos es que el centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio porque no hay presupuesto para bomberos, ni para helicópteros ni para nada, aquí no tenemos ni trenes, aquí ya no hay ni aviones”, señaló el congresista.

Aseguró que el atraso se debe a que existe un centralismo y que todas las decisiones, de cualquier índole, se deben tomar con un sistema paquidérmico, “de tal manera que hasta los incendios no los podemos apagar porque cuando hay aparatos no hay agua y cuando hay agua no hay aparatos”.

Dice el congresista que hay un centralismo administrativo que no permite el desarrollo de las regiones y por eso habla del concepto de federalismo en donde se podría hablar de autonomía en los departamentos y municipios.