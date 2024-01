Les gusta estar en Washington implorando que EE.UU. proteja a vicefiscal: Petro a Barbosa

Desde el departamento del Chocó, el presidente Gustavo Petro una vez más cuestionó el trabajo de la procuradora Margarita Cabello y el fiscal Francisco Barbosa. El mandatario aseguró que no están al tanto de lo que pasa en el país en materia de corrupción.

“Los funcionarios de la cooperación española aquí contrataron no sé a quién para hacer el acueducto y la plata desapareció (…). Ahora, habría que investigar. Pero - ¿quién investiga estas cosas? - ¿la procuradora?, ¿el fiscal? Ahí si no aparecen, no les gusta venir aquí”, cuestionó el mandatario.

En ese mismo orden de ideas, criticó el viaje de los últimos días del fiscal Barbosa a Washington donde tuvo varias reuniones, entre ellas con el Departamento de Justicia.

“Quieren estar en Washington diciendo, implorando porque el gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal a ver si se perpetúan en la Fiscalía. Desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna. Por qué no está aquí el fiscal, qué me diga quién se robó la plata del acueducto de Istmina”, concluyó.